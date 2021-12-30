Прогноз: что предсказали миру в 2022 году знаменитые прорицатели?

Наступающий 2022 год богат пророчествами известных предсказателей — как живших много веков назад, так и наших современников.

В каких-то деталях их предсказания и прогнозы на 2022 год не похожи, в чем-то — дополняют друг друга. Вместе с тем большинство пророчеств сходятся в одном: мир стоит на пороге глобальных перемен.

Нострадамус: солнечная энергетика и космический туризм

Знаменитый французский астролог, врач и провидец Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, делал прогнозы на века вперед — в том числе, и на 2022 год. Правда, зашифровывал их в четверостишия (катрены) на смеси латыни, старофранцузского, итальянского и греческого языков. Потому раскрыть смысл его пророчеств исследователи пытаются до сих пор.

Пророчества Нострадамуса на 2022 год весельем не отличаются. Согласно записям в книге астролога, в наступающем году на Землю обрушится метеоритный дождь, который может привести даже к гибели планеты. Придется людям столкнуться с землетрясениями, наводнениями, засухой. Сократятся природные ресурсы планеты. И, чтобы избежать климатических катастроф, большинство держав начнут широко использовать энергию Солнца. Но все же ряд стран вследствие экономических катаклизмов вступит в вооруженное противостояние.

Из-за военных конфликтов в мире может усилиться голод, что приведет к «великому переселению народов». Люди столкнутся с ростом инфляции и падением доллара.

В 2022 году изменится расклад сил на политической арене. Некое большое государство (вероятно, США) станет неуправляемым, и ему грозит потеря мирового влияния. Кроме того, с политической арены исчезнет некий значимый лидер. Серьезные разрушения грозят государствам Ближнего Востока.

Упоминает Нострадамус и Китай. В 2022 году эта страна, считал предсказатель, станет невероятно успешной экономически, а китайский юань может превратиться в новую мировую валюту.

Также предсказал Нострадамус дальнейшее развитие искусственного интеллекта. Получат развитие и глобальные космические путешествия. Космос станет доступен почти каждому.

Ванга: размороженный вирус и атака инопланетян

Болгарскую пророчицу Вангу называют «балканским Нострадамусом». Еще в детстве она полностью потеряла зрение. Зато получила дар видеть то, чего не видят другие.

Ванга оставила после себя пророчества вплоть до 5079 года — именно тогда, считала она, наступит конец света.

Но ее предвидения на 2022 год оптимизма не добавляют.

Согласно предсказаниям «балканского Нострадамуса» наступающий год будет отмечен изменениями климата. Несколько азиатских стран и Австралия пострадают от сильных навод­нений. И, учитывая множество природных катаклизмов, которые мир испытал за последние годы, это кажется вполне реальным.

Хотя человечество надеется, что в новом году пандемия коронавируса ослабеет, оказывается, по прогнозу Ванги, нам придется иметь дело с еще более смертоносной угрозой. Группа исследователей обнаружит в Сибири смертельный вирус, который до сих пор был заморожен. И это вполне возможно. В 2014 году некий древний вирус действительно был возвращен к жизни после того, как 30 тысяч лет пролежал в сибирской вечной мерзлоте. Остается надеяться, что новую заразу все-таки оставят там, где ей место.

Еще одно пророчество болгарской предсказательницы: в 2022 году во всем мире многие города могут пострадать от дефицита питьевой воды. И уже сегодня на самом деле водные ресурсы постепенно становятся «жидким золотом». Четверть человечества, согласно статистическим данным, не имеет доступа к безопасной питьевой воде. То есть предсказание уже сбывается.

Так же, как и пророчество Ванги о том, что стаи саранчи нападут на посевы и сельскохозяйственные участки, вызвав колоссальный голод в Индии. Между тем огромные агрессивные полчища этих насекомых, пожирающих урожай, поразили обширные территории Индии и Пакистана еще в 2020 году. Неужели ждать второго нашествия?

К тому же ясновидящая предсказала, что в новом году будет еще больше людей, «приклеенных» к экранам своих гаджетов. И виртуальная реальность заставит многих путать фантазию и действительность, что приведет к опасным последствиям.

А кроме всего прочего, загадочный астероид Оумуамуа (в переводе с гавайского — «разведчик» или «посланник издалека»), залетевший в Солнечную систему в 2017 году, в 2022-м достигнет нашей планеты. Ну очень похожий на межгалактический корабль, он будет отправлен инопланетянами искать жизнь на Земле.

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Павел Глоба: новые лица в политике и духовные поиски

Главный астролог постсоветского пространства Павел Глоба считает, что один из самых острых вопросов наступающего года — экономический.

Предсказатель уверен, что в следующем году экономический кризис обострится и затронет все страны мира. Многие испытают нехватку денег, рост цен, снижение качества жизни уже с весны 2022 года. Но к осени 2022 года начнется процесс перестройки экономики. Это даст шанс на исправление ошибок и улучшение ситуации к концу года.

В политической жизни появится много новых лиц, свежих идей, мыслей и реальных действий. Глоба считает, что политические кризисы, назревшие почти во всех странах, лопнут, как гнойники. Будет неприятно, но сразу станет несколько легче.

Войны маловероятны, если говорить о больших военных конфликтах. Но небольшие стычки то тут, то там не перестанут вспыхивать. И неспокойно главным образом будет в тех странах, которые за последние два года были втянуты в такие конфликты.

Глоба уверен, что 2022 год принесет дальнейшие изменения климата. Он считает, что человечество ожидает множество катастроф, связанных с глобальным потеплением.

В 2022 году, предрекает астролог, пандемия коронавируса развернется во всю мощь — предыдущие годы были только «репетицией» этого грозного заболевания.

Человечество же начнет действовать более осознанно. Немало людей займутся саморазвитием, наладят контакт со своим собственным внутренним миром, смогут реализоваться профессионально и в личной жизни. Для многих духовные ценности начнут выходить на первый план, оттесняя деньги, выгоду и общественное мнение.

Подготовила Вероника ПОЛИЩУК

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