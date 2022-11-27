Герои наших дней: его позывной – «Борода»

«Одесская жизнь» продолжает цикл рассказов о героях нынешних военных дней. И сегодняшний наш рассказ об офицере, который с началом полномасштабного вторжения России оставил мирную профессию водителя-дальнобойщика и снова вернулся в строй. Его позывной – «Борода».

Войну встретил в Эстонии

Вечером 23 февраля дальнобойщик Александр Николаевич прибыл в столицу Эстонии. Удивительный город-замок Таллин готовился ко сну, а его спокойные, дружелюбные жители размеренно завершали свои будничные дела накануне празднования Дня независимости своей страны…

На своем добротном грузовике Volvo он остановился недалеко от определенного пункта отгрузки. А уже ранним утром, ошеломленный печальными известиями о начале широкомасштабного российского вторжения в Украину, с болью в сердце давил на «газ», чтобы как можно быстрее добраться до места назначения, передать груз и отправиться в Киев.

Увидеть в тот день загруженную фуру эстонский сотрудник службы безопасности одной из частных компаний, конечно, не ожидал. И сначала он не понял водителя-дальнобойщика, мол, праздник сегодня, у нас – выходной…

Александр объяснил, кто он и откуда… Охранник с сочувствием посмотрел на него и через несколько минут уже разговаривал по телефону со своим руководством.

Несмотря на нерабочий день, вскоре на фирму приехали соответствующие специалисты, которые открыли хранилища и без промедления приняли товар. И в тот же день 51-летний капитан запаса мигом отправился домой, попрощавшись и с мирной Эстонией, и с мирной жизнью…

Возвращаясь назад по странам Балтии, он уже не мог любоваться сменяющимися перед глазами красивыми зимними пейзажами. Мысли были о другом – о Родине и родных… Он все делал быстро: быстро разгрузился в Эстонии, быстро выехал в Польшу, где размещался офис компании, в которой работал, быстро на легковом авто добрался до польско-украинской границы и быстро отправился в Киев, где был уже 27 февраля.

И на протяжении всех этих, наверное, в морально-психологическом смысле сверхтяжелых трех дней в его жизни он всегда был на телефонной связи со своими ребятами – солдатами и сержантами, с которыми воевал на Донетчине и в таком же холодном феврале 2015-го с боями пробивался к своим из окруженного врагом Дебальцево.

«Николаевич, командир, мы – снова в строю, ждем тебя», – вонзались в сердце и душу слова боевых собратьев». – «Держитесь, ребята! Я уже на пути, скоро будем вместе!», – растроганно отвечал в телефонную трубку их комбат.

И офицер свое слово сдержал. Приехал домой, обнял жену и дочь и в тот же день пошел на войну.

Он добился своего. Специально попросил, чтобы его призвали в состав мотопехотной бригады, где уже несколько дней держали обороны его бывшие подчиненные. И в военкомате капитану запаса не отказали.

Прошел через Дебальцево

По семейным обстоятельствам впервые он уволился из войска в 2000 году, отслужив двенадцать лет: четыре года, являясь курсантом Тбилисского высшего артиллерийского командного училища, и восемь, занимая офицерские должности.

– Так сложились обстоятельства. Да и время было такое – разруха, экономическая нестабильность как в армии, так и в целом в стране. Правда, даже за восемь офицерских лет мне в профессиональном смысле повезло. Ведь в разное время я служил под командованием таких известных военачальников как, к сожалению, ныне покойный генерал-полковник Геннадий Воробьев, генерал армии Украины Виктор Муженко и генерал-лейтенант Михаил Куцин. Поэтому было с кого брать пример и приобретать опыт. Уволился капитаном с должности командира батареи. В гражданской жизни не потерялся. Почти десять лет работал инженером по эксплуатации оборудования мощного автозаправочного комплекса. Занимался техническим состоянием колонок, резервуаров, трубопроводов. Неплохо зарабатывал, по должностным обязанностям много времени проводил в командировках, что, так сказать, в 2014 году мне помогло немного перехитрить своих родных, – рассказал «Борода».

Летом 2014 в военный комиссариат он прибыл не по повестке, а по состоянию совести и души. Жену с дочерью проводил в санаторий в Закарпатье, а сам, пообещав оставаться дома на хозяйстве, на следующий день пошел на службу добровольцем.

Через три недели они вернулись с отдыха в Киев, а мужа и отца дома нет. «В командировке я нахожусь, не волнуйтесь», – успокаивал в телефонном режиме своих родных Александр Николаевич, а сам того времени в составе одной из механизированных бригад командовал самоходной артиллерийской батареей 2С1 «Гвоздика».

– Не хотел сначала рассказывать им. Думаю, только приехали с отдыха, пусть немного успокоятся, а потом и открою правду. Так и тянул с этой правдой около месяца, а потом признался. Жена Оксана и дочь Екатерина, конечно, потом пристыдили меня – «конспиратора», но простили, – улыбаясь, вспоминает офицер.

В общем, тогда, в 2014 году, ему было не до шуток. Вернувшись в армию, капитан-артиллерист столкнулся с многочисленными проблемами по укомплектованности как техникой и вооружением, так и личным составом.

Посмотрел он на все и понял, что за эти четырнадцать лет ничего в лучшую сторону в армии не произошло. Но жаловаться на трудную судьбу было некому и некогда. Он сразу, засучив рукава, настойчиво принялся за работу. А работы было очень много. Ведь вчерашнему гражданскому инженеру приходилось с нуля формировать вновь самоходную артбатарею.

– Мы в буквальном смысле выкапывали из-под земли наши 122-мм Гвоздики. Они на протяжении многих лет не эксплуатировались, хранились под открытым небом, были сняты с вооружения и должны были быть списаны. Представляете себе, в каком запущенном техническом состоянии находились эти установки? Без преувеличения, приходилось дневать и ночевать в этих бронированных машинах.

Руки каждый день были в мазуте. Сначала собственными силами ремонтировали технику, впоследствии ее обкатывали на полигонах, снова ремонтировали и снова обкатывали… И так по кругу, пока не привели ее в порядок, – поделился воспоминаниями старший офицер на батарее «Борода».

К слову, Гвоздики, как и ее экипажи, свое испытание на прочность выдержали в боях. И тяжелее всего подчиненным Александра Николаевича было в феврале 2015-го в Дебальцево, откуда, после почти двухнедельных непрерывных артиллерийских дуэлей, комбат вывел свою батарею, не потеряв ни одного подчиненного.

Работал дальнобойщиком

В сентябре 2015-го, после года службы и войны в районе АТО, артиллерист снова вернулся в гражданскую жизнь и стал инженером. Несколько месяцев работал в своем автозаправочном комплексе. А потом один хороший знакомый предложил профессию, от которой он просто не смог отказаться.

– А как отказаться? Ведь можно сказать, что мне предложили стать профессиональным путешественником! А на самом деле – водителем-дальнобойщиком.

С тех пор мне, как на ладони, открылся весь мир. За рулем своей Volvo я объездил почти всю Европу. Был в Париже и Риме, Милане и Мадриде, Барселоне, Марселе и многих других красивых европейских городах, куда доставлял грузы с продуктами питания, строительными материалами, запчасти, металлические изделия и т.д. Мне и сейчас снится эта профессия. Я по ней скучаю и обязательно намерен снова сесть за руль своего грузовика, но только после победы над коварным российским агрессором, – сказал офицер-артиллерист.

И снова в строю, и снова на передке…

Да, он снова – в строю, уже вторично вернувшись в ряды отечественного войска. Это произошло более восьми месяцев назад. Сколько воды сбежало с тех пор, сколько беды испытала за эти страшные месяцы войны наша страна… И все это время на острие боевых действий всегда находится старший офицер на батарее капитан Александр на псевдо «Борода».

Борода – это своеобразная изюминка и отличительная черта внешности офицера-артиллериста, которые наряду с ясным умом, интеллигентностью, высокой командирской подготовкой, добрым, задумчивым взглядом свидетельствуют о душевной и физической зрелости этого человека и в то же время придают уверенности.

По словам Александра Николаевича, судя по риторике кремлевского диктатора Путина, еще за десять дней до начала широкомасштабного российского вторжения он хорошо осознавал, что война, к сожалению, неизбежна. Еще 14 февраля он даже соответствующие инструкции действий на случай войны родным направил.

– Также помню, как 23 февраля по пути в Таллинн меня остановил литовский полицейский. Узнав, что я из Украины он переспросил, действительно ли скоро может начаться война. «Да», – ответил я. И он с сочувствием посмотрел в мои глаза и добавил: «Берегите себя». Как оказалось, к сожалению, я не ошибся, – вспомнил «Борода».

Как и в 2014 году у него снова есть позывной. И снова в его подчинении батарея «Гвоздика» и многие ребята, с которыми прошел огненными путями АТО.

Можно ли провести параллели между боями 2015 и 2022 годов? По словам офицера-артиллериста, относительно интенсивности обстрелов и кровопролития сейчас гораздо труднее и страшнее. Украинские защитники работают круглосуточно, прилагая максимум усилий по поражению целей противника.

– Уже более восьми месяцев подряд мы участвуем в жестокой борьбе с врагом. Наши экипажи постоянно маневрируют, перемещаются, поддерживая огнем пехоту и нанося мощные прицельные удары по рашистским пунктам управления и их огневым позициям. Идет очень кровопролитная война по использованию всех сил и средств ведения общевойскового боя, – рассказал старший офицер на батарее.

Мягко говоря, несладко приходится воинам-артиллеристам на передовой. Случается такое, что за сутки они выпускали по врагу несколько сотен снарядов. По словам Александра Николаевича, на этой войне артиллерия является одним из самых маневренных родов войск. Ребята постоянно находятся в движении. И по-другому нельзя. Ведь с нынешними возможностями осуществления воздушной, космической, радиоэлектронной, звуковой разведки боевые экипажи «Гвоздик» в любой момент могут превратиться в мишень для противника.

– Так что времени терять некогда. Мы работаем как часы. Отстрелялись и в считанные минуты передислоцируемся на новое место. Нас спасает высокий профессионализм боевых экипажей и их «быстрые ноги», – сказал Борода.

А отвечает за подготовку к стрельбе, правильность развертывания самоходных артиллерийских установок, точность наведения снарядов и успешное выполнение огневых задач боевыми расчетами старший офицер на батарее.

Он – инженер, дальнобойщик, артиллерист – мечтает о том, чтобы украинцы были свободными людьми и жили в свободной стране. Рассудительно говорит, что для победы над врагом нужно еще приложить много сил, ума, выдержки.

– Война не закончится завтра. Но ее финалом обязательно станет освобождение всех захваченных рашистскими оккупантами украинских земель.

Наше государство, общество, обычные люди доверили мне самое ценное, что у них есть – своих родителей, мужчин, детей. И это большая честь для меня как для офицера, и большая ответственность. Низко кланяюсь перед ними. И от себя хочу сказать, что я сделаю все возможное, чтобы вернуть их, моих собратьев, с Победой живыми домой. И это будет самой высокой наградой для меня, как для человека, командира, воина. Больше ничего мне не нужно: ни чинов, ни орденов и медалей, – добавил капитан «Борода».

Вячеслав Диордиев

Фото Дмитрия Завтонова