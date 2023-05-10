Гергёвдень: 200-летний праздник болгар Одесщины с качелями и жертвоприношением

Как отмечают самый красивый весенний праздник, привезенный болгарами-переселенцами более 200 лет назад на земли украинской Бессарабии.

В стране больше года идет война. Все это время не проводятся фестивали и массовые культурные мероприятия. Но институции культуры не прекратили работу, а переориентировали вектор деятельности.

Тарутинский поселковый национально-просветительский центр размещается в трех залах. Главный зал переносит посетителей во времена, когда жили наши предки. Две оборудованные комнаты хранят вещи, которым давно перевалило за сто, – одежду, предметы быта. Здесь также установлена печь и хранится большая коллекция старинных вышивок.

Рядом расположен зал, в котором прежде находились ценные экспонаты, например, кости мамонта, найденные во время раскопок в здешних местах. Но он пока пустует, так как ждет капитального ремонта.

— Сегодня эти экспонаты находятся в хранилище, а на данный момент мы поставили здесь большой стол и организовали кружок «Родничок». С началом войны к нам приехало много переселенцев. Мы привлекли детей к работе кружка, и они с удовольствием делают с нами вытынанки, поделки из соленого теста, рисуют и лепят, — рассказывает заведующая Тарутинским национально-просветительским центром Ольга Крамчанинова.

Как праздновали Гергёвдень болгары 200 лет назад

Сегодня она и сотрудники центра увлечены новой инициативой. Они подали заявку на внесение в список культурного нематериального наследия Украины старинного праздника Гергёвдень, который отмечается 6 мая. В данный момент ведется работа по сбору материалов о празднике, который более 200 лет назад был привезен на буджакские земли болгарами-переселенцами.

Как сообщила заведующая центром, Гергёвденские традиции хорошо сохранились в болгарском селе Яровое. После опроса местных жителей мозаика всех элементов данного праздника выглядит следующим образом.

Праздновать начинали еще 5 мая. Рано утром женщины шли в поле, собирали цветы и растения, пели песни. Из части цветов плели венки, а остальными украшали свой дом и двор для защиты от всех бед. Ближе к вечеру все, кто собирал цветы, оставляли по одной веточке или цветку возле колодца и запоминали каждая свое растение. Рано утром 6 мая все прибегали и смотрели на цветы. Если цветок оставался свежим, значит, и здоровье крепкое будет у хозяйки. Если завял – следовало поберечься.

6 мая впервые выгоняли овец в поле, поэтому все почести в этот день отдавались не только тем, кто носил имя Георгий, а и чабанам. Для них женщины выпекали обрядовые хлебы. Они замешивали их на утренней росе или на «молчаливой» воде, которую приносили в дом и делали это в полной тишине.

Жертвоприношение святому Георгию

Пока женщины пекли хлеб, мужчины резали ягненка — жертвоприношение святому Георгию. Занимался этим только хозяин. Но прежде на голову баранчика надевали венок, а к рожкам прикрепляли зажженные свечи. Шкуру ягненка давали незамужним девушкам, они ее растягивали по особой технологии, оставляли на время, а потом шили из нее шапки или что-то для дома. Кровью животного хозяйка мазала лбы детям, а также рисовала кресты над дверями в доме.

Потроха ягненка женщины собирали и несли на речку. В некоторых селах их опускали в воду, чтобы уплывали по течению, а вот жители села Яровое их хорошо вычищали, сплетали кишки в косичку и варили с булгуром.

Делали это так. Противень смазать бараньим жиром, выложить на него булгур, приправленный специями (соль, черный и красный перец, свежая мята), мелко нарезанные потроха и целые косички. Сверху уложить тушку ягненка, закрыть все тонко раскатанным тестом и запечь в духовке.

Утром противень с приготовленным ягненком несли в церковь на праздничную службу. Там все прихожане выставляли на стол свои кулинарные творения, а священник проводил молебен, который был посвящен всем Георгиям в селе, и, конечно же, освящал богатую трапезу. После службы запеченным баранчиком угощались все – соседи, родственники, односельчане и гости села.

Гуляния и важные два условия

А дальше начинались настоящие гулянья. Обязательно при этом нужно было соблюсти два важных момента. В этот день под большим деревом, желательно дубом, мужчины устанавливали качели, и каждый должен был покачаться на них, исполняя специальные обрядовые песни.

А еще в этот день все должны были взвеситься. Собирались большой компанией, становились по очереди на весы и во всеуслышание озвучивали вес каждого. Небольшая цифра на весах означала, что человеку нужно срочно поправляться. А вот те, кто «в теле», – были в почете!

Народные гулянья продолжались до позднего вечера. А на утро следующего дня все шли в поле, работали, пели и радовались жизни.

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