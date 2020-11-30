Кто бы ни побеждал, неизменно на выборах есть еще один победитель. Это тенденция. Впрочем, и она не одна.

Но пораженье от победы ты сам не должен отличать?

Итак, Одесса вместе со всей страной обошлась без резкого поворота. Снизу наша область все больше прорастает громадами, где стремятся доминировать «клубы по интересам». Финансовым, разумеется.

Также понятно, что в силу постимперского сознания избирателю важно отношение кандидата к России, а не только подходы к окружающей среде, дорогам и больницам. Неслучайно считающая соседнюю страну дружественной «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) получила в областном совете большинство депутатских мандатов, а в совете городском она стала по численности второй. Да и близкая ей по духу «Партия Шария» теперь также будет присутствовать в наших местных советах.

Характерны и заявления многих политиков из разных партий, что именно они на местных выборах и победили. Пусть и не лично, но зато их политсила. Притом что на самом деле результат не всегда успешен.

Вот и «Слуги народа» о своей победе заявили. Мол, их на местном уровне прежде не было, а теперь они и туда вышли. Разумеется, рядом с нулем иная цифра больше. Но то в математике. А в политике прослеживают, опять же, тенденцию. И она показывает динамику поддержки «Слуг». Если в Одессе год назад на парламентских выборах партию Владимира Зеленского поддержали более 46% избирателей, то сейчас – менее 13%.

В городском совете со своими десятью мандатами они лишь третьи после «Доверяй делам» и «Оппоплатформы – За жизнь».

Ладно, совет советом, но реальная-то власть все же у городского головы. И я помню: Владимир Зеленский призывал голосовать за Олега Филимонова, как за самого Президента. Популярный артист должен был повторить в Одессе президентский успех. Но…

После весны 2019-го, когда Президентом выбрали человека сцены, люди стали лучше понимать: власть над зрителем – одно, а просто власть – другое. К тому же тогда, на президентских выборах, голосовали не столько за лицо в политике новое, сколько против прежнего. Так сказать, от противного. И теперь разочарование в самом Владимире Зеленском предопределило, на мой взгляд, недоверие и к Олегу Филимонову.

Правда, ходят слухи, что «Слуги народа», мол, договорившись с Трухановым, предложили заведомо слабого кандидата. Но слухи есть слухи. И конспирологическая версия – не лучшее утешение для проигравших. Да, проигравших. Любое место на выборах, кроме первого, для партии власти – неуспех. И он стал ответом на то, что у «Слуг» до города нашего руки, похоже, не доходили. Что ж, нам не привыкать к тому, что партия, создаваемая под известное имя, проявлялась на местах лишь некими очертаниями.

Прихотливая память одесского избирателя сыграла злую шутку с Эдуардом Гурвицем, который возглавлял в свое время город. Однако после очередного проигрыша Геннадию Труханову и Александру Боровику он пять лет назад ушел из поля зрения. И вернулся лишь накануне выборов мало заметной кампанией. Что обернулось для яркого в прошлом мэра лишь восьмым местом на финише: 2,39% голосов.

Думается, отрезвляющие проценты подведут черту под неоправданными мэрскими амбициями иных кандидатов. А если они амбиции эти все же сохранят, то борьбу за победу на следующих выборах стоит начинать уже сейчас.

Разумеется, неожиданность, когда кандидат выскакивает как черт из табакерки, конечно, может сработать. Но при голосовании от противного. А вообще-то, победы она не обеспечивает.

Некорректно сравнивать цифры волеизъявления, когда свирепствует пандемия. Но и списывать все на победивший ковид тоже некорректно. В нашем городе за мэра проголосовал лишь каждый шестой-седьмой избиратель.

Заметим, что на местные выборы в последние годы приходит все меньше людей. Тенденция, однако…

Взлетаем. Двигатель починим потом

Сколько копий сломали о прежнюю избирательную систему. Несовершенная, она требовала нового закона. Его наконец приняли. Но…

Если он не вполне понятен юристам, то что уж говорить об обычном избирателе, для которого не то что замысловатые параграфы, а избирательные бюллетени сродни головоломке. И вот теперь сырой этот закон в Раде собираются довести до ума. С учетом ошибок избирателей.

Известно: сила любого закона зиждется на доверии к нему. Но как доверять непонятному? Несуразности в нашем избирательном праве (например, кандидат, получивший больше голосов, может оказаться в партийном списке ниже другого, с меньшей поддержкой) идут рука об руку с нарушениями, отмеченными гражданской сетью «Опора». Она насчитала ни много ни мало 80 случаев злоупотреблений админресурсом. Привлечение коммунальщиков и бюджетных средств, прямой подкуп, печатная продукция без обязательных выходных данных входят в неджентльменский набор.

Правоохранители обнаружили липовые бюллетени в офисе снятого с предвыборной гонки экс-нардепа Дмитрия Голубова, который поддержал Николая Скорика.

Добавьте к этому чехарду с увольнением-назначением председателя городской избирательной комиссии как раз перед выборным финалом. «Минирование» здания на Косовской, где эта комиссия находилась. Далекий от цивилизованного прием там протоколов после первого тура. (Не это ли привело к смерти члена избирательной комиссии? Три дня он провел в очереди городского избиркома, чтобы протоколы сдать).

Впрочем, были на выборах не только печальные истории. Как сообщала «Думская», при подсчете голосов на участке, что в школе №64, один из избирателей вписал в квадрат напротив фамилии Труханова «За этот х…й». Двоякий голос комиссия все же засчитала. К слову, в бюллетене сказано, что в выбранном квадрате нужно поставить плюс или другой значок. Как свидетельствует фото журналиста Александра Гиманова, надпись на бюллетене была не единственной из тех, что вслух не произносят.

По данным «Опоры» (их приводила та же «Думская»), нарушения обнаружили не только в пользу «Доверяй делам», но и «Слуг народа», и Украинской морской партии.

Игра в «хотелки»

К сожалению, большинство из двух с лишним десятков соискателей мэрского кресла не провели яркой избирательной кампании. Ориентировались на наработанные штампы. И, похоже, попросту пытались угадать избирательские «хотелки». Скажем, прекратить многоэтажную застройку побережья. Но не предложить свое видение развития города.

Мэр Геннадий Труханов с партией «Доверяй делам» не сумел взять Одессу в первом туре и вышел во второй с неудобным для себя соперником Николаем Скориком, представляющим ОПЗЖ.

Однако «перевесив» того на без малого 21 тысячу голосов, должность свою сохранил. При этом многие голосовали, опять же, от противного, за меньшее из зол.

Чтобы понять, чего ждать в новой каденции от Геннадия Труханова, вспомним, что при нем сделали за минувшие пять лет: завершение строительства аэропорта, реставрация Потемкинской лестницы, Греческого и Стамбульского парков, возведение эстакады на 10-й станции Большого Фонтана входят в выполненное. Но, по подсчетам аналитиков, мэр справился менее чем с третью обещанного. А те же пресловутые высотки на побережье, как и многое другое, осталось лишь обещанием.

К слову, в нынешней стратегии мэра, названной «7.40», о набивших оскомину высотках ничего не сказано.

При этом, разумеется, стратегия содержит немало полезного. В ней реставрация фасадов и мусоросжигательный завод, трамвайный проект «Север – Юг» и единый электронный билет, экономическое обоснование тарифов, которые регулирует город, и ключевые транспортные развязки, электронная амбулаторная карта пациента и городская сеть вай-фай в общественном транспорте и парках. И еще много чего. Но что из сорока пунктов не останется пустым обещанием?

В новом горсовете фракция «Доверяй делам» меньше прежнего. И при объединении с другими политсилами потеря влияния неизбежна. А с ней возникает и затруднение с принятием того или иного мэрского предложения.

И что выиграли на этих выборах мы, избиратели, посмотрим…

Аркадий Ромм

Карикатура: dumskaya.net