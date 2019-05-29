Всё будет «Квартал», или Что значит жить по-новому с новым президентом?

20 мая избранный президент Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу. Идя на выборы, он обещал глобальную кадровую перезагрузку власти. И уже в своей первой «президентской» речи заявил о роспуске Верховной Рады. Более того, за несколько дней во главе страны Владимир Зеленский произвел ряд громких увольнений и назначений.

Эксперты говорят: маховик перемен набирает обороты. Но вот какими они будут, кто появится в авангарде украинской политической элиты и какие первые решения будут приняты – остается только гадать.

Первый «неконституционный»?

Многие политологи делали ставки: распустит ли новый президент Верховную Раду, или все же даст доработать парламенту до очередных выборов. Зеленский «не подвел». Заявление о роспуске Рады прозвучало прямо на церемонии инаугурации. Не заставил себя ждать и Указ «о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов». 23 мая его опубликовала газета «Урядовый курьер».

Внеочередные выборы в парламент должны состояться 21 июля 2019 года.

– Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции, – заявил президент Зеленский.

Многие нардепы, в частности спикер парламента Парубий, представители БПП и «Народного фронта», назвали первый Указ президента неконституционным, поскольку распад коалиции в парламенте зафиксировали 17 мая, а сейчас идет 30-дневный срок для формирования новой коалиции.

Новый Избиркодекс и первый демарш

Тем не менее, большинство народных избранников «не побоялись» досрочных выборов. Об этом они заявляли после консультаций президента с лидерами депутатских групп и фракций.

За закрытыми дверями на Банковой новый президент предложил парламентариям перед досрочными выборами изменить избирательное законодательство: отменить мажоритарные округа, вместо них – ввести пропорциональную систему с закрытыми списками, а проходной барьер в Раду снизить с 5 до 3%. Многим изменениям после консультаций парламентарии сказали «да».

И уже 22 мая Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. Но скорее для того, чтобы раскритиковать первые действия нового президента. Депутаты пообещали обжаловать решение Зеленского о роспуске Рады в Конституционном суде и отказались даже рассматривать его предложения о внесении изменений в избирательное законодательство. «За» проголосовали только 62 нардепа из 240 зарегистрировавшихся.

– Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. Так что? Сделаем их вместе? 21 июля! – прокомментировал «демарш» парламента Владимир Зеленский.

Парад отставок

При вступлении на пост президента Зеленский заявил о желании «освободить от должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины». Но еще перед инаугурацией Зеленского ряд чиновников из окружения Петра Порошенко начали массово подавать в отставку. Среди них — глава АП Игорь Райнин и большинство его замов, глава МИД Павел Климкин и секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак. Заявил о намерении сложить с себя полномочия и глава правительства Владимир Гройсман.

«Квартал» в Администрации президента

Владимир Зеленский начал формирование своей команды.

Президент сделал ряд назначений:

Андрей Богдан — возглавил Администрацию президента. Адвокат. Был внештатным советником Игоря Коломойского во времена его губернаторства в Днепропетровской области.

Сергей Шефир — первый помощник президента. Является успешным украинским продюсером и совладельцем студии «Квартал 95». Так же, как и Зеленский, Шефир начал свою карьеру с игр в КВН, где был участником и автором текстов.

Также были назначены заместители главы АП:

Руслан Рябошапка — заслуженный юрист Украины, был заместителем министра юстиции Украины. Занимался антикоррупционной тематикой.

Юрий Костюк — был сценаристом студии «Квартал 95», является другом президента Зеленского.

Сергей Трофимов — исполнительный директор студии «Квартал 95».

Кирилл Тимошенко — руководитель продюсерской компании GoodMedia, которая занималась всем медийным сопровождением кампании Зеленского.

Назначил президент и себе советников

Ими стали Михаил Федоров и Сергей Стефанчук. Последнего Владимир Зеленский назначил также своим представителем в Верховной Раде.

Сергей Стефанчук — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, адвокат. Согласно информации из открытых источников, Стефанчук является идеологом партии «Слуга народа» и отвечает за разработку законопроектов.

Михаил Федоров — специалист по компьютеризации, владелец диджитал-агентства SMMSTUDIO, одним из клиентов которого был «Концерт-Квартал». Он отвечал за построение Telegram-канала, Instagram-сообщества и сетки собственных YouTube-каналов Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал еще ряд кадровых назначений:

Андрей Герус — теперь представитель президента в Кабинете Министров. Он является председателем украинской Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Иван Баканов — первый заместитель главы СБУ. Баканов является близким другом президента.

Руслан Хомчак — начальник Генштаба. С 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных сил ВСУ.

«Здравствуй, дорогая Украина»

После пятилетнего отсутствия в Украину вернулся бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов. Накануне в своем телеграмм-канале он анонсировал цель своего возвращения: «Через несколько дней Порошенко официально утратит неприкосновенность от уголовного преследования. Сразу после инаугурации у правоохранительных органов больше не будет юридических преград для его ареста и конфискации активов». Против самого Портнова в Украине было возбуждено несколько уголовных дел.

Валерий Хорошковский — бывший глава Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер времен президентства Виктора Януковича также вернулся в Украину.

В конце 2012 года Хорошковский после конфликта с экс-премьером Николаем Азаровым, написал заявление об увольнении и покинул Украину. По данным СМИ, он жил в Монако.

О возвращении на Родину заявил народный депутат Александр Онищенко. Он сообщил, что вернется в Украину для участия в судебном процессе. Нардеп является фигурантом уголовного дела по махинациям в деятельности «Укргаздобычи». Онищенко также рассказал, что рассматривает возможность участия в парламентских выборах, но не рассказал, с какой именно политической силой.

Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили попросил президента Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Саакашвили отметил, что готов самостоятельно отстаивать свои интересы в суде, если ему разрешат въезд в Украину. Еще до принесения присяги Владимир Зеленский на вопрос журналистов о сотрудничестве с бывшим президентом Грузии ответил: “Я думаю, вся Грузия ему благодарна. Я бы хотел с ним пообщаться на тему борьбы с коррупцией”.

Во вторник вечером просьба Саакашвили была удовлетворена.

Первые шаги

«Мирный референдум»

Сам президент Зеленский, кроме речи на инаугурации, громких заявлений пока не делал. Но вот его люди уже успели «засветиться». Новый глава Администрации Президента Андрей Богдан официально заявили о том, что Украине нужен референдум по вопросу Донбасса.

— Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку, – заявил Богдан.

Глава президентской администрации отметил, что сегодня нужно искать компромисс. Единственное, по словам Владимира Зеленского, «мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми».

День открытых ворот

Прямо после инаугурации с обеих сторон Администрации президента, – с улиц Банковой и Институтской, – были демонстративно открыты массивные железные ворота. Ранее, при Петре Порошенко, на подходах в АП были установлены специальные проходные «будки» и «железные рамки», а охрана проверяла документы и содержимое сумок.

Таким образом, мимо главного офиса президента и Дома с химерами теперь можно свободно пройти всем желающим. Киевляне и гости столицы уже активно пользуются возможностью — фотографируются на фоне президентуры и «высочайших» табличек.

Метания вокруг МВФ

«Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сокращает график работы в Украине и не намерена пересматривать программу сотрудничества», – такие тревожные заголовки растиражировали многие украинские СМИ. Якобы из-за решения Зеленского распустить парламент, специалисты МВФ отказываются продолжать работать, а следовательно — под угрозой выделение стране очередного кредитного транша.

Однако в Постоянном представительстве МВФ в Украине так прокомментировали панику: «Эксперты МВФ продолжают свои встречи с властью».

Ранее “Одесская жизнь” разбиралась, какими полномочиями обладает президент и за что можно “спросить” с главы государства.

Фото: dsnews.ua