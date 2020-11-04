Новости Одессы и Одесской области

Греческий парк в Одессе получил европейскую награду

Греческий парк в Одессе получил европейскую награду

«Ассоциация защиты национального материального наследия» вручила Одессе «Европейскую награду 2019» в категории «Восстановление зеленой зоны», а именно «Ревитализация Греческого парка».

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Награду вручил мэр Одессы Геннадий Труханов строительной компании «Гефест» за создание Греческого парка на Приморском бульваре в Одессе.

Греческий парк в Одессе

Греческий парк построил одесский меценат, владелец строительной компании «Гефест» Пантелеймон Бумбурас. Парк открыли в 2018 году.

Греческий парк в Одессе

«Греческий парк — уникальный проект для Одессы. Мы вложили в него не только деньги, но и душу. Без лишней скромности скажу, что это был один из сложнейших социальных строительных проектов. Масштабы работ превысили все ожидания. В первую очередь, с точки зрения укрепления склона Приморского бульвара. Но этот вызов мы приняли. Подключили всевозможных специалистов. Греческий парк — это симбиоз профессионализма, души и любви к Одессе. Я горд, что наш совместный с городом проект заслужил внимания и награды со стороны европейских экспертов», — отметил Пантелеймон Бумбурас.

Греческий парк в Одессе

«EUROPEAN AWARD» (Европейская награда) — международный строительный конкурс, уникальное мероприятие в Европе, направленное на выбор, продвижение и награждение ценных новых построек, капитальных ремонтов и реконструкций.

Награда «Ревитализация Греческого парка»

«Греческий парк — это титульный социальный проект строительной компании «Гефест». Мы убеждены, что каждый бизнесмен должен не только умножать свой капитал, но и вкладывать деньги в развитие инфраструктуры и социальной сферы. Это и есть социальная ответственность бизнеса», — подчеркнул исполнительный директор строительной компании «Гефест» Василис Бумбурас.

«Мы с большой радостью делаем свой вклад в развитие города. Одесса и Греция тесно связаны между собой. Этот город стал для нас втором домом. В наших планах — реализация ряда социальных проектов, полезных для одесситов», — добавил Пантелеймон Бумбурас.

Источник: Трибуна

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