Где в Одессе отремонтировать ингалятор небулайзер

Ингаляторы, или небулайзеры, в Одессе можно отремонтировать в нескольких мастерских. Почему не стоит затягивать с ремонтом и где находятся сервисные центры читайте далее

Небулайзеры, как компрессорные, так и ультразвуковые, лучше не пытаться починить самостоятельно. Если вы заметили какие-то сбои в работе прибора, то пользоваться им ни в коем случае нельзя. Лучше сразу обратиться к специалистам, потому что затягивание с ремонтом этого прибора может впоследствии сильно увеличить стоимость наладки или замены деталей. Но даже если поломка, на ваш взгляд, была мелкой и вам удалось ее устранить, не факт, что после этого прибор будет работать правильно. А ведь от его корректной работы зависит ваше здоровье.

В сервисном центре мастера могут как настроить прибор, так и заменить детали, отремонтировать компрессор или блок управления, гарантируя при этом качество его дальнейшей работы. Что касается стоимости ремонта, то она напрямую зависит от характера неисправности и того, какие блоки или детали прибора придется заменить.

Сервисные центры по ремонту ингаляторов и небулайзеров

Мастера в сервисных центрах, где могут отремонтировать ваш небулайзер, работают через день, с 10.00 до 19.00. Обеденный перерыв — с 14.00 до 15.00.

Сервисный центр Orto Smart — Медтехника:

улица Ришельевская, 35/37. Время работы — понедельник, среда, пятница.

улица Академика Королева, 33. Время работы — вторник и четверг.

Телефон для справок — 0 (800) 308-390.

Читайте также: Как бесплатно восстановить здоровье после полученных травм?