Где в Одессе отремонтировать фонарик и радиоприемник?

Из-за последних обстрелов и связанных с этим отключений электричества очень популярными у одесситов стали обычные фонарики и радиоприемники. Пользоваться ими сейчас приходится часто, техника иногда не выдерживает и выходит из строя. Однако не каждый бюджет может выдержать покупку новых гаджетов, поэтому оптимальным выходом из положения будет ремонт.

Как бы хорошо вы ни разбирались в технике, ее лучше доверить профессионалу, а не пытаться «лечить» самостоятельно, особенно, если фонарик или приемник не слишком новые. Ремонтировать эти виды техники лучше в профильных мастерских. Мастера быстро и эффективно справятся с самыми разнообразными неисправностями – например, фонарик не включается, мерцает и дает тусклое освещение, «полетели» светодиоды или кнопка включения, окислились контакты аккумулятора. Конечно, можно попытаться справиться с проблемой самостоятельно, но лучше доверить технику специалистам. Тогда вам точно не придется ее выбрасывать.

Что касается радиоприемников, то они нужны не только любителям музыки. Сейчас они становятся одним из самых надежных средств связи, когда молчат мобильные телефоны, нет ни света, ни интернета. Приемник может помочь услышать объявление о воздушной тревоге или ее отбое, а также получить другую важную информацию. Поэтому восстановление его работоспособности превращается в насущную необходимость.

В Одессе есть мастерские, где вам помогут отремонтировать фонарики и радиоприемники. Правда, стоимость ремонта мастер сможет назвать только после диагностики. Перед визитом в мастерскую настоятельно советуем сначала позвонить, так как в городе продолжают действовать аварийные отключения света.

Куда обращаться?

Мастерская «Радиосервис-центр», проспект Шевченко, 11. Телефоны: (048) 795‒01‒39, (094) 951‒31‒39, (067) 713‒42‒43. Время работы – с 11:00 до 18:00, выходные дни – суббота и воскресенье.

проспект Шевченко, 11. Время работы – с 11:00 до 18:00, выходные дни – суббота и воскресенье. Торгово-сервисный центр «AlexPhone», улица Мечникова, 17а. Телефон (093) 879‒24‒63. Время работы – с 10:00 до 18:00, выходной день – воскресенье.

Ранее мы рассказывали:

Фото: Fonarik.ua