Где в Одессе можно научиться стрелять?

Военное время выдвигает особые требования к тому, что должен уметь человек. Сейчас особенно актуальными становятся навыки, которые в случае необходимости могут помочь защитить себя и своих близких. К их числу относится стрельба из огнестрельного оружия.

Освоить навыки стрельбы из огнестрельного оружия могут все совершеннолетние одесситы. Если вы приходите в стрелковый клуб или тир впервые, вы должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность. Также перед началом занятий инструктор ознакомит вас с правилами клуба, и если вы никогда не имели дела с оружием, покажет, как правильно с ним обращаться. Все условия вы должны выполнять неукоснительно. Если вы не готовы соблюдать правила клуба и требования инструктора, лучше отложите визит в тир.

Перед началом занятий вы должны выбрать оружие, из которого хотите научиться стрелять, – оно может быть спортивным или охотничьим. Это винтовка, пистолет, револьвер или охотничий карабин, которые вам выдадут в стрелковом клубе или тире. Если у вас есть собственное оружие, вы также можете прийти с ним.

Стоимость услуги зависит от калибра выбранного вами оружия и колеблется в диапазоне от 20 до 120 гривен за выстрел. Более подробно ознакомиться с ценами можно на сайтах клубов. Перед визитом в стрелковый клуб нужно позвонить по телефону и записаться.

Также при клубах существуют детские группы, куда принимают детей от 11 лет и старше.

Работают стрелковые клубы без выходных.

Куда обращаться?

Одесский областной стрелково-спортивный клуб, ул. Бунина, 16а. Телефоны: (048) 722-06-07, (094) 997-46-07. Время работы: с 10:00 до 19:00. Адрес сайта: tir.od.ua.

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Фото: Stvol