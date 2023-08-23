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Одесский дом Тепера и его возрожденная историческая диковинка (фоторепортаж)

Одесский дом Тепера и его возрожденная историческая диковинка (фоторепортаж)

Величественному красавцу — четырехэтажному дому С. Тепера на пересечении Елисаветинской (Университетской) и Торговой — 120 лет. Он хорошо сохранился. А теперь еще красуется отреставрированной дверью, которой подарили вторую жизнь мастера проекта «Тысяча дверей Одессы».

Дом на пересечении двух исторических улиц Одессы

Дом на углу двух старинных одесских улиц… Его архитектор – Адольф Минкус. Строился как доходный дом. Неплохо сохранился. Строительство началось в июне 1902 года, закончилось в 1903 году.

Кстати, когда-то у этого дома был совсем другой адрес — Елисаветинская, 2. А вот потом участок был разделен на несколько частей, улица получила другую нумерацию. Северный участок получил адрес Елисаветинская ул., 6 / Торговая ул., 13, которую и получил С. Тепер, чье имя и дало название дому.

Отреставрированные двери — украшение улицы Торговой

Красотой дома стали и двери, выходящие на Торговую улицу. Они сохранилась, но далеко не в лучшем состоянии. Теперь их отреставрировали. Между тем, эти двери — настоящая историческая диковинка.

Реставраторы проекта «Тысяча дверей Одессы» сделали, кажется, невозможное: старинное произведение столярного искусства теперь — настоящее украшение Торговой.

Как сообщала «Одесская жизнь», мастера воссоздали металлический узор. В нижней части установили латунные вставки, придающие законченность образу. Реставраторы умело подобрали фурнитуру и декоративные элементы.

Кроме того, двери покрыли лазурью, чтобы защитить от ультрафиолета, и маслом, чтобы предотвратить попадание влаги в древесину и распространение микроорганизмов.

Как выглядит старинный дом и его чудо-дверь — смотрите на наших фото.

Мария Котова

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