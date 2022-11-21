Где можно бесплатно получить продукты?

В Украине можно получить бесплатно продуктовые наборы. Указанную помощь теперь оказывают областные военные администрации (ОВА).
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.
Уточнить, где и когда в вашем населенном пункте будут выдавать бесплатные продуктовые наборы, можно в ОВА по телефонам:
- Одесская область: 0 (800) 33-31-25;
- Винницкая область: 15-26;
- Днепропетровская область: 0 (800) 50-56-00;
- Донецкая область: 0 (800) 40-89-11;
- Житомирская область: (067) 499-29-16, (067) 399-62-72;
- Запорожская область: 0 (800) 50-35-08;
- Киев: 15-51; Киевская область: (044) 363-07-34;
- Кировоградская область: 0 (800) 50-02-38;
- Луганская область: 0 (800) 33-24-75;
- Николаевская область: (068) 015-48-12, (066) 336-40-32, (095) 657-12-76, (093) 536-45-83, (0512) 37-24-48;
- Полтавская область: 0 (800) 50-22-30;
- Сумская область: (05427) 7-96-77;
- Херсонская область: 0 (800) 33-09-51;
- Черкасская область: (0472) 36-11-13.
Звонки на номера «0-800» — бесплатные. Звонки на мобильные телефоны оплачиваются по тарифам вашего оператора.
Если возникают вопросы, связанные с предоставлением гуманитарной помощи, также можно обращаться на «горячую линию» уполномоченного по внутренне перемещенным лицам: (066) 813-62-39.
Напомним, что право получать бесплатные продукты имеют переселенцы из числа уязвимых категорий населения, пенсионеры с минимальной пенсией и лица, которые состоят на учете в территориальных центрах соцобслуживания.
При себе необходимо иметь: паспорт и идентификационный код, пенсионное удостоверение, документ, удостоверяющий статус внутренне перемещенного лица (для переселенцев).