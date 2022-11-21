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Где можно бесплатно получить продукты?

Где можно бесплатно получить продукты?

В Украине можно получить бесплатно продуктовые наборы. Указанную помощь теперь оказывают областные военные администрации (ОВА).

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

Уточнить, где и когда в вашем населенном пункте будут выдавать бесплатные продуктовые наборы, можно в ОВА по телефонам:

  • Одесская область: 0 (800) 33-31-25;
  • Винницкая область: 15-26;
  • Днепропетровская область: 0 (800) 50-56-00;
  • Донецкая область: 0 (800) 40-89-11;
  • Житомирская область: (067) 499-29-16, (067) 399-62-72;
  • Запорожская область: 0 (800) 50-35-08;
  • Киев: 15-51; Киевская область: (044) 363-07-34;
  • Кировоградская область: 0 (800) 50-02-38;
  • Луганская область: 0 (800) 33-24-75;
  • Николаевская область: (068) 015-48-12, (066) 336-40-32, (095) 657-12-76, (093) 536-45-83, (0512) 37-24-48;
  • Полтавская область: 0 (800) 50-22-30;
  • Сумская область: (05427) 7-96-77;
  • Херсонская область: 0 (800) 33-09-51;
  • Черкасская область: (0472) 36-11-13.

Звонки на номера «0-800» — бесплатные. Звонки на мобильные телефоны оплачиваются по тарифам вашего оператора.

Если возникают вопросы, связанные с предоставлением гуманитарной помощи, также можно обращаться на «горячую линию» уполномоченного по внутренне перемещенным лицам: (066) 813-62-39.

Напомним, что право получать бесплатные продукты имеют переселенцы из числа уязвимых категорий населения, пенсионеры с минимальной пенсией и лица, которые состоят на учете в территориальных центрах соцобслуживания.

При себе необходимо иметь: паспорт и идентификационный код, пенсионное удостоверение, документ, удостоверяющий статус внутренне перемещенного лица (для переселенцев).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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