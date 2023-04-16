Где купить лекарства в селе, если нет аптеки?

В небольших селах планируют запустить работу мобильных аптек. В определенное время аптеки на колесах будут приезжать в населенный пункт и продавать лекарства. Об этом рассказали в Минздраве.
Реализация препаратов через мобильные аптечные пункты будет возможна:
- в сельской местности при отсутствии аптеки или аптечного пункта. При этом деятельность мобильного аптечного пункта должна быть прекращена в течение трех месяцев с даты открытия аптеки или аптечного пункта;
- в пределах территорий, на которых введено чрезвычайное положение – на период чрезвычайного положения;
- в пределах территорий, на которых ведутся активные боевые действия – на период военного положения и 12 месяцев после его прекращения или отмены.
Через мобильные аптечные пункты предлагается разрешить отпуск как рецептурных, так и безрецептурных лекарственных средств.
Кроме того, работникам фельдшерско-акушерских пунктов разрешили отпускать лекарства по договору с аптечной сетью.
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