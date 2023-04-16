Где купить лекарства в селе, если нет аптеки?

Почему уменьшается эффективность антибиотиков: что говорят медики Антибиотики перестают работать — бактерии вырабатывают к ним устойчивость из-за неправильного применения. Явление носит угрожающие масштабы. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что может наступить момент, когда действие антибиотиков перестанет быть эффективным. И это не только прогноз, а уже реальность, которая может коснуться каждого из нас. ПОДРОБНЕЕ

Электронный рецепт: в Одесской мэрии сообщили важное дополнение (видео) Если у вас есть семейный врач и он в курсе ваших болезней, для того, чтобы получить электронный рецепт, не обязательно его посещать. Будет достаточно телефонного звонка. ПОДРОБНЕЕ