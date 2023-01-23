Букеты из Рени для девушки с Аляски

Жительница города Рени (Одесская область) Анна Савичевич иногда отправляет по почте букеты в Италию, Израиль, Германию и другие страны. Самую дальнюю дорогу проделал букетик, предназначенный в подарок для девушки, которая живет на… Аляске.

Как же цветы переносят такой путь? И почему дальняя дорога букетов начинается в городке на Дунае?

— Мои букеты могут стоять годами и радовать людей, не теряя своих красок и ароматов, — рассказывает жительница Рени Анна Савичевич. – А уж если букет надоел, его можно использовать – цветочек за цветочком – для принятия ванны. Да, все мои цветы отлиты в силиконовых формах из натурального мыла с натуральными красителями и ароматизаторами.

Анна говорит, что изготовление цветов, а также других форм из мыла – это не бизнес, а хобби.

— Работа над изготовлением такого букета занимает очень много времени, на этом не заработаешь, — рассказывает мастерица. — Я делаю цветы для души. Творчество отвлекает от тяжелых мыслей, успокаивает, что очень важно в такое тяжелое для Украины время широкомасштабной войны. Надо отвлекаться, надо находить силы на улыбку. Я всем советую заниматься каким-либо творчеством, ведь каждый человек талантлив.

Анна Савичевич видит смысл своей жизни в том, чтобы оставить на земле добрый след и быть достойным примером для своих уже взрослых детей.

— Добрый след в моем понимании – это делать добро людям, нести им красоту, — говорит жительница Рени, которая профессионально занимается визажом. – У нас в городе очень много переселенцев из районов боевых действий. Иногда заходит женщина с такими глазами… Понимаете, они плачут. И хочется помочь. И если человек уходит с улыбкой – это для меня наивысшее счастье!

Когда знакомые спрашивают Анну, как она в жизни все успевает – работа, семья, домашнее хозяйство, творчество, она охотно делится своим секретом:

— Просто надо встать в пять утра. Когда весь город еще спит, ты можешь планировать свою жизнь, подумать о тяжелых моментах. И, как правило, в эти предрассветные минуты на сердце нет тяжести. Днем начинается суета: много текущих дел, кто-то звонит, ты постоянно занят. Чтобы больше успеть, вставайте в пять утра!

Анна Савичевич любит принимать участие в выставках мастеров декоративно-прикладного творчества, которые проходят в городе Рени по праздникам. Она с удовольствием делится своим творческим опытом.

На прощание Аня преподнесла мне королевскую розу. Она третий месяц стоит у меня на рабочем столе – и вдохновляет.