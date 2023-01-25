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Как лагенария превращается… в «картунку»

Как лагенария превращается… в «картунку»

Илья Златов – этнический болгарин, художник из села Кулевча Белгород-Днестровского района. Но художник не совсем обычный. Сюжеты своих картин он создает на тыквах экзотического вида – лагенариях.

Интересно, что выпусник традиционного учебного заведения, где осваивали и совершенствовали художественное мастерство будущие учителя изобразительного исскуства, стал не только первооткрывателем нового направления в живописи, но и познакомил «чужеземную» тыкву с Буджакскими степями. В этом ему помогла супруга Елизавета.

Илья Златов, работы художника

Картинки из жизни болгар

В далеком 2002 году она привезла из Италии неизвестные семена. Из них выросли тыквы необычной формы, с длинными «носами». Художник вдохновился необычным видом урожая и тут же взялся за дело. На высушенных и подготовленных тыквах он стал изображать картинки из жизни болгар.

Так в 2003 году появились первые работы Ильи Златова. Часть из них была приспособлена под домашнюю утварь: в них семья Златовых хранила соль, паприку, приправы.

Со временем под выращивание тыкв Илья Златов выделял все больше и больше места на своем огороде, а соседи и односельчане художника все чаще узнавали себя в незамысловатых сюжетах, запечатленных на округлых формах этих удивительных лагенарий.

Коллекция мастера

Сегодня коллекция мастера насчитывает 200 экземпляров. Часть из них хранится в коллекциях известных людей и ценителей исскуства по всему миру. «Картунки» – так их называют болгары – стали постоянными экспонатами на этнофестивалях и праздничных соборах. Рисунки ярко отображают жизнь болгар, их быт и традиции.

С началом войны в тематике работ художника главной темой стало отображение сегодняшних реалий.

Илья Златов, работа художника

«Это одна из последних работ. Она посвящена казакам, нашим доблестным воинам, верхом на лошадях побеждающим змея. Также я создаю рисунки на политическую тематику, отображающие мое резко негативное отношение к россии, путину, этой войне», — говорит автор.

Часть из своих последних работ Илья Златов планирует отправить на фронт, на передовую в качестве своего рода поддержки наших доблестных воинов людьми искусства.

Есть у мастера и ученики, занятиям с которыми он посвящает много времени. Иван, по мнению художника, – один из самых талантливых. На его уже готовой работе – украинцы и болгары собирают виноград. «Я хочу, чтобы на моих «картунках» было все позитивное, что есть на свете. Хочу, чтобы не было войны и насилия», – говорит ученик Златова, утверждая, что он будет и дальше совершенствоваться в данном направлении декаративного исскуства.

А сам Илья Златов мечтает после окончания войны открыть музей художественных тыкв, подобного которому нет ни в одном селе украинской Бессарабии и в Украине в целом.

Историческая справка

Илья Златов – уроженец с. Кулевча. Выпускник Южноукраинского педагогического университета им. К.Д. Ушинского, кафедра изобразительного искусства.

На фото: Илья Златов со своим учеником, а также работы художника

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Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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