Болград: новый проект для старого города

В Болграде начались подготовительные работы на площадке, где в кратчайшие сроки будет построено одноэтажное здание амбулатории – для Центра семейной медицины.

Об этом сообщил основатель Благотворительного фонда «Буджак Релиф» Артем Булгару, курирующий данный проект.

— Финансирование проекта берет на себя неправительственный Турецкий фонд «IBC», который ведет свою деятельность в партнерстве с другими донатами, — рассказывает А. Булгару. — Зарубежные партнеры профинансируют весь комплекс работ по строительству амбулатории, начиная от проектирования – и до подключения всех электро- и водопроводных установок здания к действующей инфраструктуре, обеспечения необходимым медоборудованием и мебелью. После чего новый объект будет передан в собственность Болградской громады.

Подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписантами выступили городской голова Болграда Сергей Димитриев, вице-президент Международного фонда помощи и развития Голубого Полумесяца («IBC») Музаффер Бака и основатель Благотворительного фонда организации «Буджак Релиф» Артем Булгару.

— При поддержке фонда «IBC» планируется построить в Украине шесть амбулаторий, — рассказывает Артем. – Четыре из них – в Николаевской области и две – в Одесской. Проект стартовал в Болграде, городской совет уже выделил участок земли площадью 0,2 га, начаты подготовительные работы. Почему Болград? Во-первых, в этом городе служба семейной медицины расположена в старом здании, где очень тесно, не хватает помещений. Во-вторых, этот город принял много людей из районов, где ведутся боевые действия или временно оккупированных, им тоже необходимо обеспечить медицинское обслуживание.

Мы поинтересовались, насколько быстро будут реализованы планы?

— Есть типовой проект, по которому будут строиться шесть амбулаторий, но каждая громада, каждый главврач могут высказать свои пожелания по внутренней планировке – в зависимости от потребностей, ведь у всех они разные, — говорит Артем Булгару. – Объекты могут быть построены быстро, другой вопрос — наше строительное законодательство и процедура ввода здания в эксплуатацию…

Артем отметил, что с помощью «IBC» за два месяца построен и в первых числах декабря был открыт в Николаеве пункт обогрева, который может принять в сутки до тысячи человек.

— Как оказалось, это самый большой в Украине пункт обогрева, хотя мы, конечно, не ставили перед собой задачу устанавливать рекорд, — говорит Артем. – Этот пункт, помимо прочего, оснащен пекарней, где производится в сутки до 2,5 тысячи булок хлеба. Здесь же люди получают горячее питание. Уверен, что и строительство шести амбулаторий при поддержке наших зарубежных партнеров тоже пройдет в сжатые сроки.

На снимке: Артем Булгару участвует в раздаче гуманитарной помощи от Благотворительного фонда «Буджак Релиф».