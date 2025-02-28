На улице теплеет, поэтому напомним об экскурсиях по нашему трамвайному депо. Только не забудьте заранее зарегистрироваться. А еще, не забудьте налепить вареников, нажарить блинов и сжечь чучело. А если вам не хочется стоять у плиты, то можете сходить на благотворительные события — ярмарку Колодий и фестиваль встречи весны в парке Марка Твена. Все подробности — в нашем обзоре.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.
Еще больше событий: Парад планет и «Лисапетный батальон»: топ-5 событий, которые пройдут в Одессе 28 февраля — 2 марта
Что: MoreFestВесна
Где: Парк Марка Твена
Когда: 2 марта, 12:00
Что: Вечер памяти Владимира Панченко
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 28 февраля, 14:00
Что: Презентация книги Игоря Потоцкого «Разные истории»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 февраля, 17:00
Что: Поэтические чтения Андрея Хаецкого
Где: Дерибасовская, 12, Книжный магазин Есть
Когда: 28 февраля, 18:30
Что: Колодий. Благотворительная ярмарка
Где: Итальянская, 18
Когда: 1 марта, 11:00
Что: «Радость творчества». Открытие выставки Людмилы Бернштейн
Где: Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха
Когда: 1 марта, 14:00
Что: Валерий Пузик о литературе во время войны
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 1 марта, 15:00
Что: Открытие выставки Геннадия Гармидера
Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 1 марта, 15:00
Что: Творческая встреча с Леонидом Лейдерманом
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
Когда: 2 марта, 12:00
Что: Экскурсия в музей КП Городское электротранс
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо
Когда: 2 марта, 12:00
Регистрацияпо тел: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886