На улице теплеет, поэтому напомним об экскурсиях по нашему трамвайному депо. Только не забудьте заранее зарегистрироваться. А еще, не забудьте налепить вареников, нажарить блинов и сжечь чучело. А если вам не хочется стоять у плиты, то можете сходить на благотворительные события — ярмарку Колодий и фестиваль встречи весны в парке Марка Твена. Все подробности — в нашем обзоре.

Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.

Что: MoreFestВесна

Где: Парк Марка Твена

Когда: 2 марта, 12:00

Что: Вечер памяти Владимира Панченко

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 28 февраля, 14:00

Что: Презентация книги Игоря Потоцкого «Разные истории»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 28 февраля, 17:00



Что: Поэтические чтения Андрея Хаецкого

Где: Дерибасовская, 12, Книжный магазин Есть

Когда: 28 февраля, 18:30



Что: Колодий. Благотворительная ярмарка

Где: Итальянская, 18

Когда: 1 марта, 11:00

Что: «Радость творчества». Открытие выставки Людмилы Бернштейн

Где: Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха

Когда: 1 марта, 14:00



Что: Валерий Пузик о литературе во время войны

Где: Пастера, 15, Театр Василька

Когда: 1 марта, 15:00

Что: Открытие выставки Геннадия Гармидера

Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 1 марта, 15:00

Что: Творческая встреча с Леонидом Лейдерманом

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека

Когда: 2 марта, 12:00

Что: Экскурсия в музей КП Городское электротранс

Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо

Когда: 2 марта, 12:00

Регистрацияпо тел: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886

