На вулиці теплішає, тож нагадаємо про екскурсії по нашому трамвайному депо. Тільки не забудьте заздалегідь зареєструватися. А ще, не забудьте наліпити вареників, насмажити млинців та спалити опудало. А якщо вам не хочеться стояти біля плити, то можете сходити на благодійні події – ярмарок Колодій та фестиваль зустрічі весни в парку Марка Твена. Всі подробиці – в нашому обзорі.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.

Що: MoreFestВесна

Де: Парк Марка Твена

Коли: 2 березня, 12:00

Що: Вечір памʼяті Володимира Панченка

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 28 лютого, 14:00

Що: Презентація книги Ігоря Потоцького «Різні icторiï»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 28 лютого, 17:00

Що: Поетичні читання Андрія Хаєцького

Де: Дерибасівська, 12, Книгарня Є

Коли: 28 лютого, 18:30

Що: Колодій. Благодійний ярмарок

Де: Італійська, 18

Коли: 1 березня, 11:00

Що: «Радість творчості». Відкриття виставки Людмили Бернштейн

Де: Велика Арнаутська, 47, Музей Реріха

Коли: 1 березня, 14:00



Що: Валерій Пузік про літературу під час війни

Де: Пастера, 15, Театр Василька

Коли: 1 березня, 15:00

Що: Відкриття виставки Геннадія Гармидера

Де: Італійська, 9, Музей західного та східного мистецтва

Коли: 1 березня, 15:00



Що: Творча зустріч з Леонідом Лейдерманом

Де: Пастера, 13, Національна бібліотека

Коли: 2 березня, 12:00

Що: Екскурсія в музей КП Міськелектротранс

Де: Олексіївська площа, 21-а, Депо

Коли: 2 березня, 12:00

Реєстрація 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886

