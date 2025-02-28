На вулиці теплішає, тож нагадаємо про екскурсії по нашому трамвайному депо. Тільки не забудьте заздалегідь зареєструватися. А ще, не забудьте наліпити вареників, насмажити млинців та спалити опудало. А якщо вам не хочеться стояти біля плити, то можете сходити на благодійні події – ярмарок Колодій та фестиваль зустрічі весни в парку Марка Твена. Всі подробиці – в нашому обзорі.
Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.
Ще більше подій: Парад планет і «Лісапетний батальйон»: топ-5 подій, які відбудуться в Одесі 28 лютого – 2 березня
Що: MoreFestВесна
Де: Парк Марка Твена
Коли: 2 березня, 12:00
Що: Вечір памʼяті Володимира Панченка
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 28 лютого, 14:00
Що: Презентація книги Ігоря Потоцького «Різні icторiï»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 28 лютого, 17:00
Що: Поетичні читання Андрія Хаєцького
Де: Дерибасівська, 12, Книгарня Є
Коли: 28 лютого, 18:30
Що: Колодій. Благодійний ярмарок
Де: Італійська, 18
Коли: 1 березня, 11:00
Що: «Радість творчості». Відкриття виставки Людмили Бернштейн
Де: Велика Арнаутська, 47, Музей Реріха
Коли: 1 березня, 14:00
Що: Валерій Пузік про літературу під час війни
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 1 березня, 15:00
Що: Відкриття виставки Геннадія Гармидера
Де: Італійська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 1 березня, 15:00
Що: Творча зустріч з Леонідом Лейдерманом
Де: Пастера, 13, Національна бібліотека
Коли: 2 березня, 12:00
Що: Екскурсія в музей КП Міськелектротранс
Де: Олексіївська площа, 21-а, Депо
Коли: 2 березня, 12:00
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