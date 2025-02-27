В пятницу и субботу состоятся две незаурядные встречи с современными одесскими художниками, творчество которых давно вышло за пределы нашего города. Первая — с одесским композитором Кармелой Цепколенко, автором современной симфонической музыки. А вторая встреча — со скульптором Михаилом Ревой. Он проведет вас и лично познакомит со всеми своими произведениями на выставке в культурном центре УНИОН.

И еще одно событие, о котором мы хотим рассказать — открытие Музея Современного Искусства. Да, этот музей снова открывает двери, но теперь уже на другой локации — Европейской улице 31-33, и это открытие также посвящено весне и жизни, которая продолжается.

28 марта, 18:00. Концерт-портрет Кармелы Цепколенко. Одесская филармония.

Интересный и неповторимый музыкальный почерк, которым обладает композитор, звучит свежо и по-новому. Вы непременно получите эстетическое удовольствие и невероятные впечатления.

Кармелла Цепколенко — лауреат высшей в Украине творческой награды — Шевченковской премии. Она является автором идеи, основателем и артистическим директором известного международного фестиваля современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки».

Во время концерта прозвучит премьера Симфониеты для симфонического оркестра. Солистка — заслуженная артистка Украины Диана Гульцова. За дирижерским пультом — Александр Перепелица.





1 марта, 17:00. Парад планет в Одесском планетарии

Путешествие по безоблачному звездному небу и во времени на куполе планетария, знакомство с зимними созвездиями, солнечной системой, обзор астероидов в нашей солнечной системе, просмотр полнокупольного фильма!!! Обзор нашей планеты с онлан камеры Международной Космической станции. Экскурсия по галерее астрономической обсерватории и космическими экспонатами. Экскурсия на старинный телескоп «КУК» астрономической обсерватории. Наблюдение звезд, Юпитера и Венеры, Марса, при ясной погоде.

Под куполом одесского планетария всегда ясное звездное небо и возможность увидеть звездное небо! ⠀

2 марта, 15:00. Экскурсия с Михаилом Ревой «Дневники времен». Культурный центр УНИОН

Единственная экскурсия по выставке «Дневники времен» в сопровождении самого автора, одного из самых известных скульпторов Украины.

Вы сможете лично услышать историю создания его работ, узнать, какие смыслы и идеи вложены в каждую скульптуру и картину, и задать вопросы художнику.

Некоторые экспонаты этой выставки уже побывали в Париже и Берлине, а вскоре отправятся в Рим. Это международный проект, объединяющий искусство и глубокие философские размышления.

Не упустите возможность пообщаться с мастером и окунуться в мир современного искусства!





2 марта, 17:00. Спектакль «Ночная смена». В помещении Театра юного зрителя

Вы увидите долгожданное продолжение нашумевшей истории «Мужики не танцуют стриптиз». Обязательно встретитесь с уже хорошо известными персонажами и познакомитесь с новыми, не менее эффектными героями. Море позитива и громкий искренний смех накроют вас теплой ласковой волной.

Творческий коллектив театра всегда дарит зрителям сюжетные вкусности! На этот раз — спектакль Дмитрия Рачковского «Ночная смена». Роли исполняют: Инна Рощина, Дмитрий Ткачев, Алексей Авраменко, Павел Борзяк, Татьяна Байталенко, Сергей Митрюшин, Олег Мищук. В главной роли — популярный артист кино Виталий Протасов.

2 марта, 17:00. Концерт «Лисапетный батальон. Неповторимая Украина». Одесская Филармония.

Заряд оптимизма, настроение и фантастические эмоции гарантированы! Встречайте! Настоящие звезды из народа, победители телевизионного проекта «Україна має талант» и просто прикольные тетки, которых возглавляет неизменная маманя — комбат, Заслуженный работник культуры Украины Наталья Фалион. Украина сегодня в огне, но не на коленях!

В своих новых песнях группа Лисапетный Батальон расскажет вам о «соседке», которая мешает жить, о том, что не бывает чужих детей, особенно в такие страшные времена, о непрвторной Украине и о прекрасных украинских женщинах. А еще порадует остроумными шутками и хорошо известными хитами. Приходи сам и приводи друзей. Часть средств будет направлена на помощь Украине!

Артисты театра песни «Лисапетный батальон» всегда охотно фотографируются с поклонниками и раздают автографы. Ждем на встречу! Сделай подарок себе и своим близким!