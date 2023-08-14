Село Будеи – малиновая столица Одесщины на Шпаковом пути

Село Будеи Кодымской громады издавна признается малиновой столицей Подольщины. Ведь почти в каждом домохозяйстве здесь большая плантация малинника. Именно эта ягода и стала визитной карточкой буден.

Хочешь дешевле – бери с куста

Сбор малины в Будеях продолжается до поздней осени. Все лето малиновый аромат наполняет воздух на каждой улице и даже за деревней. Ибо малинники вышли и за окраину, не умещаясь на территории частных хозяйств.

Если же вы захотите малину прямо с куста, то владельцы пойдут вам навстречу и позволят самим собрать сочные ягоды. При этом снабдят ведерком на ленте и корзинкой. Конечно, учитывая ваш труд, цена такого товара будет ниже. Но те, кто пытался собирать ягоды, знают, что труд не из легких.

Старые сорта – самые сладкие

– Малину в Будеях начали разводить в 50-е годы. В селе нет семьи, которая не занималась этой ягодой. Старые сорта ранней малины самые сладкие. Они есть и по сей день. Хорошо зарекомендовала себя малина «синяя» и «круглая». Она сладкая и морозостойкая. Выращивали еще «черную» малину, она была колючая, но очень плодоносная. Сейчас этот сорт почти исчез, – рассказывает глава села Людмила Ясницкая.

Впоследствии было выведено множество сортов разных селекций. Так что сезон малины значительно растянулся — ее собирают до поздней осени.

– Я шла в первый класс, и уже тогда у нас возле дома был большой малинник. Мама говорила: «Если летом заработаешь, то копейка будет в доме». Я и мои сверстники всегда помогали родителям собирать урожай, – рассказывает Наталья Капрашова.

И ехать недалеко, и зарабатывают хорошо

— У нас засаживают малинниками поля до 50 соток. В пик уборки урожая хозяева нанимают бригаду. Приезжают люди из Федоровки, Лысогорки, Поповой Плотины (Винниччина), из Балтщины. За собранный килограмм платят 15-20 гривен. В день снимают по 40-50 килограммов ягод. Соответственно и зарабатывают хорошо. Так что в Польшу не нужно ехать, ведь можно заработать у себя, в Украине, — рассуждает Людмила Ясницкая.

Некоторые владельцы кормят работников обедом. Тогда платят меньше. Это уже, как договоритесь. На стоимость работы наемного работника влияет еще цена на продукт на рынке. Как отмечают буденяне, этим летом цена на малину упала на 15-20 процентов по сравнению с прошлогодней.

Людмила Петрик выращивает малину уже более десяти лет. Говорит, что цена всегда колеблется. Да, в начале лета ее можно было продать по 50 гривен за килограмм. А потом цена упала.

Сегодня выращиванием малины в Будеях занимаются исключительно частные особы. Фермерские хозяйства выращивают зерновые и зернобобовые культуры.

Первая малина – собственной семье

— В конце июля сезон летней малины завершился, — рассказывает Людмила Ясницкая. – Начался сезон малины осенней. Популярны у ягодников сорта Полана, Полка, Джоан Джей и другие, урожайность которых может достигать 12 тонн с одного гектара. Они хорошо хранятся, их можно замораживать, делать пюре или перетирать с сахаром, чтобы сохранить полезные свойства.

Кстати, у тех, кто выращивает эту сладкую ягодку, есть неписаное правило: первый урожай семья использует для собственных нужд.

Об особенностях ухода

– После того как малина перестает плодоносить, побеги, на которых были ягоды, я срезаю. Оставляю только молодые и хорошо развитые. Кусты малины укрытия на зиму не нуждаются. Раз в 2-3 года подкармливаю малинник перегноем. И, конечно, регулярно возделываю от вредителей, — говорит ягодница Людмила Петрик.

Если вас соблазнит малиновая столица, лежащая на Шпаковом пути, путешествие не разочарует. Ведь здесь есть и достопримечательности. Это деревянная церковь Святой Параскевы и деревянная ветряная мельница, построенная без единого гвоздя, школьный музей писателя Анатолия Свидницкого. А еще – гостеприимные жители села.

Читайте также: