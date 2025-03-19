Вместе сильнее

Богдан Егоров — бывший ректор Одесского национального технологического университета (ОНТУ), ректор ОНАПТ в 2003-2021 годах, а сейчас президент этого вуза, — вспоминает, что впервые о необходимости сокращения количества заведений высшего образования в Украине услышал на коллегии Минобразования еще в 2005 году. Услышал от представителей МВФ. Именно они считали нужным педалировать этот вопрос.

— Я тогда очень удивился, потому что в США и странах Европы есть много вузов, есть небольшие университеты, которые по их инновационным разработкам знает весь мир, — говорит Богдан Егоров. — Не количество студентов или профессоров, а эффективность работы определяет вес и авторитет вуза.

Богдан Егоров

О намерениях ликвидировать Одесскую государственную академию холода он узнал в 2011 году. Министерство планировало перевести факультеты этого вуза в другие. Егоров считал, что коллектив, научные школы которого базировались на традициях и инновациях, с очень важными направлениями подготовки специалистов для космической, морской, агрономической, пищевой, машиностроительной и оборонной отраслей, нельзя уничтожать. И доказал это министру образования и науки Украины.

Затем была конференция трудового коллектива, на которой коллектив Одесской государственной академии холода принял предложение войти в состав Одесской национальной академии пищевых технологий отдельным учебно-научным институтом (сейчас это учебно-научный институт холода, криотехнологий и экоэнергетики им.) Из 95 делегатов конференции за это предложение тогда проголосовали 88. Ни жалоб, ни недовольных результатами объединения двух вузов не было.

Коллектив УНИ холода, криогенных технологий и экоэнергетики.

Синергия объединения

По мнению моего собеседника, объединять вузы только ради экономии средств и ликвидации нескольких руководящих должностей нельзя. Вузы должны предоставлять образование на уровне лучших мировых стандартов, научные школы должны обеспечивать рост эффективности производства и услуг. Экономический эффект должен определяться вкладом вуза в развитие экономики региона и страны.

Объединенный вуз пошел по пути, по которому идут ведущие вузы за рубежом, а именно — путем создания современных научных лабораторий. Помогли и те, кто когда-то учился в одном из объединенных вузов.

Бывший выпускник, основатель компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вложил более 450 тысяч долларов в создание пяти новейших лабораторий по автоматизации и оценке качества зерна. Такого оборудования не было ни в одном вузе страны. Основатель компании «S-engineering» Батыр Аннаев создал лабораторию цифровых технологий управления электроприводами стоимостью более 200 тысяч долларов. Основатель компании «Шабо» — первую в Украине лабораторию сенсорного анализа, президент ассоциации производителей оборудования по очистке питьевой воды — первую в Украине лабораторию питьевой воды, компании «Camozzi» и «Festo» заложили начало создания первой на то время в Украине лаборатории прототипирования Мехатроники и робототехники fablab Mironaft. Вообще десятки известных компаний создали более 50 лабораторий, капитализация которых сегодня составляет около 20 миллионов долларов. Поэтому теперь объединенный вуз имеет очень мощную экспериментальную базу.

Изучаем холодильную технику

Учимся друг у друга

Учебно-научный институт холода первым начал экскурсии, где можно было посмотреть, как шла эволюция холодильных технологий. В частности, как роза в жидком азоте превращается в хрустальное украшение, а затем рассыпается на сотни хрусталиков от маленького прикосновения. В каждой специальности есть интересные эффекты, которые привлекают внимание школьной молодежи. Именно этот подход позволил создать десятки мастер-классов, и они стали чрезвычайно популярными среди молодежи. Так сработала синергия объединения двух вузов. Количество студентов, в частности тех, которые хотели получить профессию инженера холодильной промышленности, постоянно росло.

— Студенты академии холода традиционно участвовали во всемирных соревнованиях разработчиков компьютерных игр Global Game Jam, — продолжает Богдан Егоров, — В 2018 году эта идея Одесским национальным технологическим университетом была развита. Мы начали международный конкурс студенческих научных работ «Black Sea Science». В нем принимают участие студенты из 40-50 зарубежных университетов, из 60 отечественных. В жюри работают представители 23 стран мира.

Концентрация вместо распыления

В мае 2023 года Богдан Егоров на заседании совета ректоров вузов Одесского региона предложил создавать учебные научно-производственные консорциумы. Это хорошо известная на западе форма объединения усилий университетов, колледжей, научных учреждений и ведущих предприятий на условиях сохранения всеми участниками юридической самостоятельности и свободы действий. Ректоры идею поддержали. Далее идею Богдан Егоров презентовал в Минобразования. Ее цель — создать новую модель объединения вузов, чтобы наиболее эффективно решать проблемы региона. Именно так работают университеты в разных штатах США (Массачусетс, Калифорния, Канзас и другие). В Евросоюзе за последние четыре года создано 17 научно-производственных консорциумов с участием 114 университетов из 23 стран Евросоюза.

Эту идею хорошо восприняли министр образования и науки Оксен Лисовой и его заместитель Михаил Винницкий. Поэтому уже в ближайшее время Одесса может стать городом реализации пилотного проекта по созданию учебных научно-производственных консорциумов из университетов и предприятий. Их может быть в регионе где-то 6-7 по наиболее востребованным направлениям развития.

В музее криогенной техники

— По моему мнению, создание таких консорциумов имеет большие преимущества, — говорит Богдан Егоров, — В частности, будет заключено соглашение с Одесской областной военной администрацией, которая будет координировать наши действия. С министерством образования и науки Украины, как с руководящим органом, возможно, с другими министерствами, по профилям которых мы готовим кадры. Это позволит государству участвовать в наработке политики по подготовке специалистов по востребованным на рынке труда профессиям. Высшие учебные заведения Одесской области — это ценный образовательно-научный ресурс, который способен обеспечить кадровую подготовку и экономическое развитие не только нашего региона, но и всей Украины. И отношение к нему должно быть очень осторожным. Наши инженерные традиции имеют большие преимущества — выпускники отечественных вузов умеют, в отличие от западных коллег, решать не узкие, а сложные, многоуровневые задачи. В современном мире это становится большим преимуществом. Мы не имеем права это преимущество потерять, а должны его сохранить и развить.

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