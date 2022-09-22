«Могилизація» в россии: режим путина обречен? (видео)

21 сентября путин выступил с новой речью, где поддержал возможные «референдумы» на оккупированных территориях Украины и объявил частичную мобилизацию граждан. Как мир отреагировал на это выступление, и что ждать от России сейчас, мы разбирались вместе с экспертом Александром Коваленко.

«Для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение минобороны и генштаба о проведении в россии частичной мобилизации», – так путин шокировал россиян утром 21 сентября.

Повестки мужчинам начали раздавать в тот же день: кому-то – по почте, кому-то – в электронном кабинете «Госуслуг», а кому-то – прямо на улице.

По словам министра обороны рф Сергея Шойгу, в россии будет мобилизовано около 300 тысяч человек:

«У нас есть огромный мобилизационный ресурс. То есть ресурс отслуживших, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военные специальности – у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта частичная мобилизация составляет 1% или больше», – заявил Шойгу.

Но военно-политический обозреватель Александр Коваленко уверен, что эта мобилизация никак не помешает Украине продолжать контрнаступление.

«Мобилизация 300 тысяч человек равноценна количеству всего личного состава, всех подразделений, принимавших участие в войне против Украины. То есть, по сути, это полная замена этого состава. А чем их снабжать, эти 300 тысяч? Сегодня у россии уже нет материально-технического обеспечения даже своих передовых подразделений в зоне боевых действий», – так прокомментировал слова Шойгу Александр Коваленко.

С началом мобилизации в рунете резко выросли запросы о том, «как уехать из россии», а на границах с Финляндией, Грузией и Монголией появились километровые очереди беглецов на автомобилях. Авиабилеты в Ереван, Стамбул и Тбилиси раскупили за несколько часов. Тем временем Латвия отказалась выдавать гуманитарные визы беглым от мобилизации россиянам.

Вечером 21 сентября в разных городах россии начались митинги против «могилизации», на которых было задержано более 1300 человек.

Александр Коваленко считает, что протесты в рф более похожи на рефлексию и не будут иметь никакой силы, если не будут поддержаны заинтересованными структурами:

«Любое протестное движение в россии обречено на смерть в зародыше, если в нем не заинтересована какая-либо силовая структура. Но такие силовые структуры есть. Это может быть подразделение министерства обороны россии, это могут быть филиалы ФСБ определенного рода, то есть некая силовая структура, которая будет заинтересована в изменении режима. Она сможет курировать сам процесс протеста и не только катализировать, но и, что самое главное для любого протеста, радикализовать его».

Таким образом, шанс, что режим путина падет из-за митингов, есть, но когда это произойдет, предусмотреть невозможно.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал план путина «комплексной программой утилизации россиян». Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что мобилизация в россии – это признание россией своей слабости и того факта, что она становится «глобальным изгоем».

И все же страна-изгой не теряет надежду провести так называемые «референдумы» на временно оккупированных территориях.

«Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к россии, с просьбой поддержать такой шаг. Отмечаю, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов», – сообщил Путин в своей речи.

Референдумы планируют провести с 23 по 27 сентября, но экономика уже ощущает на себе последствия планов путина: на российской бирже начался мощный обвал акций, а мировое сообщество резко осудило агрессора и заговорило о новых санкциях.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал организацию «референдумов» «цинизмом и провокацией». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что псевдореферендумы нелигитимны, а Минюст США призвал Конгресс использовать арестованные активы рф «для возмещения ущерба, который терпит Украина от боевых действий».

Таким образом, речь путина – это лишь показатель того, что неудачная империя терпит очередные неудачи. И похоже, что это предсмертная конвульсия ее «императора».

Фото: Украинская правда