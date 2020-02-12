Еще не китайский, но тоже опасный: как уберечься от вирусов в сезон эпидемий

Пока мы с тревогой следим за распространением нового китайского коронавируса, Украину атакует другая напасть – два штамма гриппа, свиной и «Канзас». И, по прогнозам, пик заболеваемости придется на конец февраля и начало марта. Как сохранить здоровье в сезон эпидемий?

Какой вирус самый агрессивный?

Этой зимой в Украине зафиксированы четыре штамма гриппа. Самые агрессивные из них – вирусы типа А: «Брисбен» (более известный как свиной грипп) и «Канзас». Обе инфекции опасны своими осложнениями: могут привести к стремительному развитию пневмонии и даже к летальному исходу (на сегодняшний день в Украине – 13 случаев). В группе риска находятся диабетики, аллергики, астматики и люди старше 65 лет. Лучшая профилактика – вакцинация. Как утверждают медики, привиться можно и сейчас, предварительно проконсультировавшись со своим семейным врачом.

На что обратить внимание?

Вирусы типа А распространяются воздушно-капельным путем, при прямом и непрямом контакте. Симптомы инфекции схожи с симптомами сезонного гриппа: сразу появляется высокая температура (при обычных острых респираторных вирусных инфекциях сначала начинаются насморк и кашель). К тому же, если есть сомнения в диагнозе и нет возможности вызвать врача, в аптеке можно купить экспресс-тест по определению типа гриппа в домашних условиях.

Когда необходимо обратиться к врачу?

Конечно, идти к семейному врачу каждый раз при насморке и температуре 37,5 не стоит. Ведь при обычной простуде в очереди в поликлинике можно подхватить уже настоящий грипп. Но это правило работает только в том случае, если общее состояние человека не ухудшается. При одышке, боли в мышцах, сухом кашле и температуре выше 38 градусов, которая сложно сбивается и держится дольше трех дней, медики настойчиво рекомендуют не заниматься самолечением, а как можно скорее обращаться за помощью.

Подготовила Виктория Сергеева

Фото: slovoidilo.ua

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