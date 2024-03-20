Экономия на отоплении: как жильцам ОСМД уменьшить суммы в платежках

На самом деле платить за коммунальные услуги можно вдвое меньше. Для этого необходимо сделать простую ревизию жилья и включить режим экономии. Ведь платежка за отопление на кругленькую сумму вызывает вполне закономерное желание хоть немного уменьшить начисления. А значит, есть повод задуматься об энергоэффективности наших домов, так как это напрямую влияет не только на суммы в платежках, но и значительно повышает комфорт жильцов, ведь в квартирах становится ощутимо теплее. Более того, способность каждого дома минимизировать потребление ресурсов и обеспечивать собственные потребности в энергии самостоятельно – это возможность сделать энергонезависимой всю страну. Существует ряд действенных советов по экономии и повышению энергоэффективности наших домов. И есть целевая государственная программа.

Тепло для многоэтажек

Времена, когда системы коммуникаций в жилых домах ремонтировались исключительно за счет городских властей, судя по всему, безвозвратно прошли. Но все же, чтобы в многоэтажках было тепло, и в то же время за отопление жители не переплачивали, в Украине принята целевая программа «Энергодом». Финансируется она государственным Фондом энергоэффективности и органом местного самоуправления.

Если владельцы квартир решат отремонтировать внутридомовые теплосети, установить счетчики тепла и провести другие энергосберегающие работы, государство обещает вернуть им большую часть затраченных средств.

Правда, стать участниками программы имеют право только объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Какую сумму возместят?

Решив самостоятельно заняться энергосбережением, ОСМД надо подать заявку в Фонд энергоэффективности. Безвозвратная денежная помощь должна возместить 80% всех расходов на модернизацию дома:

40% компенсирует Фонд энергоэффективности,

40% — горсовет,

20% должны заплатить жильцы.

Вот только денежную компенсацию за проведенные работы, согласно программе, ОСМД должны были получить только ПОСЛЕ модернизации и оценки ее эффективности.

У некоторых объединений существуют собственные ремонтные фонды с достаточными накоплениями. В противном случае в зависимости от сложности работ, размера жилплощади, количества жителей, прописанных в квартирах, каждый совладелец должен внести на модернизацию дома от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Для многих это довольно накладно.

Поэтому в ноябре прошлого года на сессии Одесского горсовета было принято решение об изменениях в программе компенсаций, сделавших «Энергодом» более привлекательным для ОСМД.

Так сегодня, чтобы получить денежное возмещение от муниципалитета, не требуется подтверждать 100% оплаты проведенных работ по энергосбережению. Достаточно подтвердить только собственный взнос. На этот год, по информации курирующего программу депутата горсовета Петра Обухова, в горбюджете на «Энергодом» заложено два миллиона гривен. Но если желающих будет много, сумму можно увеличить, обещает депутат. Фонд компенсирует до 300 тысяч гривен, столько же — горсовет.

Какие работы оплатят?

До войны «Энергодом» предлагал два пакета модернизации.

Пакет «А» (легкий) — включал относительно недорогие работы с высоким уровнем окупаемости — в первую очередь, реконструкцию внутридомовых инженерных систем и установку теплосчетчиков.

Пакет «Б» (комплексный) — предусматривал более широкий список достаточно сложных модернизаций — в том числе, ремонт общедомовых котельных, тепло¬изоляцию стен, крыш, чердаков, подвалов.

Сейчас подать заявку в Фонд можно только на:

денежную компенсацию за установку счетчика учета тепла;

утепление труб;

установку системы отопления в неотапливаемых помещениях;

балансировку системы отопления;

замену окон и дверей в местах общего пользования дома;

установку теплового пункта для регулирования температуры.

— Наиболее экономично — это теплопункт с автоматической погодной регулировкой и циркуляционным насосом, — считает Петр Обухов. — Теплопункты регулируют поступление тепла в зависимости от погоды. Такая техника дает экономию в 15-20% и окупается за один отопительный сезон. Примерная стоимость теплопункта — 250 тысяч гривен.

Сколько стоит экономия?

По информации регионального советника программы поддержки Фонда энергоэффективности в Одесской области Виктора Мостового, на Одесчине внедрены порядка 70 проектов энергосбережения.

— Год с небольшим мы занимаемся переоборудованием. В прошлом году поставили теплопункт, — рассказывает председатель ОСМД на Героев Крут, 45 Надежда Еремина. — Сейчас поменяем трубы отопления в подвале полностью на пластиковые, поставим балансировочные вентили.

По мнению Виктора Мостового, если в одесских многоэтажках внедрить системы энергоэффективности, платежи за коммуналку могут сократиться до 60 %. Насколько уменьшатся расходы на коммунальные услуги, зависит от результатов работ по энергосбережению дома. К примеру, в ОСМД на Королева, 3, по словам Мостового, установили индивидуальный тепловой пункт. И этим достигли экономии за отопление 23%. А в ОСМД на Говорова, 5 удалось снизить сумму за коммуналку на 40% благодаря тому, что еще до войны в доме отремонтировали крышную котельную. И теперь в отопительный сезон совладельцы экономят на отоплении порядка полумиллиона гривен.

Еще в начале 2022 года при помощи Фонда энергоэффективности был окончен комплекс работ по модернизации системы отопления в ОСМД «Чайка-125». В доме 120 квартир, 10 этажей, три парадных. Доля жильцов в оплате модификации дома составила 390 тысяч гривен. На то время — 40% от стоимости работ.

— От возникновения желания модернизировать дом до подачи заявки на выплату гранта прошло 17 месяцев, — рассказывает председатель ОСМД Алена Стеценко. — Много времени ушло на собрания, создание документации — энергоаудит, проект. По окончании работ — технадзора, экспертизы смет, повторного энергоаудита, отчета об обследовании модернизированных систем.

Как собрать деньги?

К сожалению, собрать сотни тысяч гривен на модернизацию не всем ОСМД под силу. Тем более если власти будут решать — компенсировать затраты или нет.

— Для такого дома, как наш, осилить подобные суммы и работы практически нереально, — говорит глава ревизионной комиссии ОСМД «Тополина-10» Тамила Терзян. — И это при том, что в нашем доме не платят коммуналку всего три-четыре квартиры из 90. Остальные очень ответственные жильцы. Более того, если не будет изменено условие получения денег по программе, сама программа будет мертворожденной. В общем, хотели как лучше, а получилось (на данном этапе) как всегда. Хотя изначально идея казалась весьма привлекательной. Ведь трубы утеплять надо.

5 шагов к получению гранта

Чтобы получить грант, ОСМД надо:

Созвать собрание совладельцев, где модернизация дома будет одобрена. Провести энергоаудит. То есть определить уровень энергоэффективности дома и за счет каких работ ее можно повысить. Собрать необходимые документы и подать заявку в Фонд энергоэффективности. Получив одобрение, передать их в банк-партнер Фонда, где у ОСМД открыт счет. На сегодня такими банками являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Кредобанк и Глобус Банк.

Затем ОСМД проводит и оплачивает ремонтные работы. Причем самостоятельно выбирает подрядчика и рассчитывает стоимость работ.

Проведение модернизации, согласно программе, рассчитано максимум на девять месяцев. После завершения работ необходимо провести повторный энергоаудит и представить документально подтвержденные результаты модернизации в Фонд энергоэффективности.

Какие нужны документы?

Для одобрения заявки на грант ОСМД нужно предоставить:

выписку из протокола общего собрания с перечнем и предельной стоимостью необходимых работ;

энергетический сертификат здания, полученный после энергоаудита;

заявку в Фонд энергоэффективности;

фото частей дома, где требуется ремонт;

заверенную копию паспорта и кода лица, ответственного за проведение модернизации;

устав ОСМД или код доступа к реестру, где он находится.

Для согласования проведенных работ нужно предъявить: