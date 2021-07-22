Достоверная и быстрая диагностика COVID-19 в Одессе

Если вы заботитесь о своем здоровье и здоровье свои близких, то должны знать, что своевременная диагностика, проведенная на ранних этапах болезни способна защитить от серьезных последствий.

Иногда болезнь может протекать бессимптомно, поэтому ПЦР-тест – просто необходим, чтобы обезопасить тех, кто находится рядом с вами.

Достоверный результат дает ПЦР-тест в Одессе, но это не главное преимущество данного вида тестирования. Давайте обо всем по порядку.

Итак, кроме достоверности радует и быстрая диагностика. Результат вы получаете в день забора биоматериала. С помощью ПЦР-теста вирус обнаруживается даже на самых ранних стадиях, когда еще в организме нет антител. Процедура совершенно безболезненная, никакой крови из вены или пальца – не нужно, достаточно мазка из верхних дыхательных путей.

Кому нужно пройти тест

Не стоит недооценивать COVID-19, эта болезнь очень коварная и может закончиться летальным исходом. Причем касается это не только пенсионеров, но и молодых людей.

Тестирование обязательно нужно сделать:

если вы недавно вернулись из-за границы, таким образом, вы защитите своих мама и пап, дедушек и бабушек, которые сложнее переносят коронавирус;

если чувствуете недомогание, которое сопровождается общей слабостью, повышением температуры тела, кашлем, удушьем, потерей вкуса или запаха;

если в близком окружении есть больные с подтвержденным диагнозом.

Как подготовиться к тестированию

Есть определенные правила, которых следует придерживаться при подготовке к проведению ПЦР-теста. Естественно, их несоблюдение может повлиять на результаты диагностики.

Медики советуют – за 4 часа до взятия пробы не есть и не пить.

Также за 3-4 часа до ПЦР-теста следует отказаться от курения. Негативно на тестирование влияет и алкоголь, за 24 часа до проведения теста нельзя употреблять спиртные напитки.

Что касается гигиенических процедур, то здесь тоже есть требования. За 4 часа до теста нужно отказаться от чистки зубов. Не следует использовать жевательные резинки или леденцы, спреи для свежести дыхания.

Под запретом за 6 часов до процедуры и лекарственные средства, которые предполагают рассасывание или орошение ротоглотки.

Самая демократичная цена

Для того, чтобы провести диагностику COVID-19, достаточно сделать запрос – «тест на коронавирус Одесса» и сразу же появятся клиники и лаборатории, которые специализируются на этом виде исследования. Лучше выбирать те, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны, где диагностика проводится в безопасных условиях, без живых очередей, опасных для здорового человека. Нужно только позвонить и записаться на прием.

Ну, и не последнее место занимает цена, она колеблется в пределах 990-1290 грн. Но есть и более демократичная, так, например, в клинике МГУ ПЦР-тестирование стоит 790 грн. Также для тех, кто собирается пересекать границу, здесь выдают результат и на английском языке. Имейте в виду, что время действительности теста начинается не с момента получения ответа, а с момента взятия биоматериала.