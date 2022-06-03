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За 100 дней войны одесские доноры спасли 1000 жизней

За 100 дней войны одесские доноры спасли 1000 жизней

Одесситы сдали за 100 дней войны на городской станции переливания крови в 11 больнице 225 литров крови и 224 литра плазмы.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Одесского городского совета “Одеса. Офіційно”

Как сказано в сообщении, это количество препаратов крови позволяет спасти жизнь около 1000 человек.

Любой желающий может присоединиться к донорской помощи и спасению жизней. Самый простой шаг для этого – подписаться на телеграм-канал «Донор Одесса» и зарегистрироваться в городской базе доноров крови.

В сообщении горсовета также сказано, что донорство крови – это еще и сопротивление врагу, путь к победе Украины!

Ранее сообщалось, что в Одессе на базе городской клинической больницы №11 работает центр переливания крови, обеспечивающий препаратами крови все стационары города.

В связи с началом войны одесситы выстроились в огомные очереди, чтобы сдать кровь и помочь раненым.

Рисунок: Julia Pod

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Редакция ПРОФИЛЬ

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