Домашняя фитотерапия: как приготовить отвар для здоровья ног

Каждый из нас испытывает усталость, тяжесть или отечность в ногах к концу дня. Особенно это знакомо женщинам. Делимся с вами рецептами полезных отваров, которые уберегут наши ноги от усталости.

Чем грозит усталость ног?

Из-за постоянной нагрузки на ноги могут расширяться вены, возникать грубые и кровавые мозоли, трещины на пятках и опрелости. Некоторые из этих проблем становятся настолько серьезными, что требуют лечения. Чтобы этого избежать, необходимо следить за гигиеной ног, а также принимать травяные ванночки. Они помогают улучшить кровообращение в нижних конечностях, устранить трещины и мозоли, очистят кожу от слоя отмерших клеток и позволят ей дышать.

Какие травы и когда заваривать?

При потертостях, воспалении, царапинах – цветки календулы и ромашки.

Для улучшения кровообращения – отвар хвоща полевого или еловой хвои.

При воспалительных процессах – отвар из ромашки, хвои сосны, льняного семени, крапивы.

Освежают и уменьшают потоотделение – мята, зверобой и крапива.

Против сильной потливости – чабрец и кора дуба.

Для смягчения кожи при трещинах – картофельный отвар с добавлением ромашки.

Для лечения трещин и потертостей – сок алоэ.

Как приготовить отвар?

Одну или две чайные ложки сухой травы (можно приобрести в аптеке) залить одним литром кипятка и накрыть полотенцем на 30-40 минут. Затем перелить отвар в таз, разбавить теплой водой и держать в нем ступни ног 20-30 минут. Измельченную кору лучше залить холодной водой и довести до кипения, потом настоять. Также полезно применять контрастное обливание ног теплой и холодной водой. Такая процедура улучшает кровообращение, снимает отечность и усталость.

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