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Домашний лайфхак: необычные способы применения зубной пасты в быту

Домашний лайфхак: необычные способы применения зубной пасты в быту

Зубную пасту можно использовать не только прямо по назначению – для очищения и улучшения состояния зубов, она также может пригодиться в быту.

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Зубная паста как домашнее средство для укладки волос

Гелевые зубные пасты содержат те же элементы, что и гели для укладки волос. Поэтому если вам срочно понадобилось уложить волосы, схитрите и воспользуйтесь своей зубной пастой не по назначению. Но только, если она гелевая.

Зубная паста как средство от въедливых запахов и пятен

К самым неприятным и сложным для удаления запахам относятся запахи чеснока, лука и рыбы. Но там, где не помогает мыло, на помощь приходит зубная паста. Достаточно нанести немного пасты и хорошенько втереть в место «Х».

Трудновыводимые пятна на одежде и коврах также легко можно удалить при помощи обычной зубной пасты. Если речь идет об одежде, нанесите пасту на пятно и интенсивно протрите запачканное место, а затем промойте водой.

А что касается неприятных следов на ковровых изделиях, нужно нанести пасту на загрязнение, протереть жесткой щеткой и тут же прополоскать место с пятном водой с шампунем.

Еще зубная паста очистит поверхность утюга. Выдавите немного пасты на поверхность утюга, и через несколько минут удалите ее хлопковой тряпкой или салфеткой.

Кроме того, паста поможет быстро избавиться от краски для волос на коже.

Зубная паста как наполнитель и шпаклевка

Если на стенах есть пятна, царапины или дырочки от картин и фотографий, зубная паста отлично поможет со всем справиться. Просто нанесите небольшое количество пасты в отверстия. Но помните, что паста должна быть под цвет стены, чтобы скрыть дефект.

Если вы не знали

Зубная щетка поможет почистить от крошек, грязи и пыли клавиатуру и пульт от телевизора. Ее щетинки легко проникают в промежутки между кнопками. Также щетка хорошо очищает руки и ногти от грязи после работы в саду или ремонта автомобиля.

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