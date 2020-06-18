Дома, которые может разрушить Граф: как в центре Одессы жильцы решили бороться против новостроя?

В старинную архитектуру, составляющую очарование Одессы, денег, судя по всему, власти вкладывать не торопятся. И город, «задуманный, как сонет», неумолимо разрушается.

За последние пару месяцев рухнули здания на Торговой, Среднефонтанской, Канатной, Польском спуске. На днях обвалился жилой дом в Отраде — памятник архитектуры, не числящийся аварийным. А жители зданий на Екатерининской, не дожидаясь катастрофы, решили — пока еще не поздно — защищать свои жилища сами.

«Лакомый кусочек» с подпорными конструкциями

В прошлом году во дворе дома на Екатерининской, 49 — охранной зоне памятников архитектуры — мэрия сдала в аренду земельный участок кооперативу «Экодом-2», связанному с застройщиком «Граф Девелопмент». «Лакомый кусочек» в историческом центре, вероятно, приглянулся строительным фирмам давно. По словам Елены, жительницы соседнего дома на Екатерининской, 47, четыре года назад их дом кто-то пытался поджечь. Пожар удалось потушить. Но до сих пор напоминают о нем закопченные своды дворового подъезда. О капитальном ремонте старинного здания его старожилы вспомнить не могут. Сами штукатурят трещины в стенах и скидываются, чтобы «Горзелентрест» спилил ветки огромных платанов, рушащих фрагменты когда-то нарядного фасада. Правда, в 90-х годах здесь были установлены подпорные конструкции.

— Укрепили хорошо, — считает Елена. — С тех пор никаких новых трещин, обвалов не появилось. Но что будет с домом, когда вплотную к нему «Граф Девелопмент» начнет стройку во дворе соседнего дома №49? Старые сараи, поддерживающие не менее старые здания, там уже ликвидировали. Судя по всему, уничтожили и здоровые деревья — они стали черные, как смола.

Беспокоятся и жильцы дома на Екатерининской, 51: по их словам, перед началом строительства никаких технических обследований соседних домов застройщик не выполнял.

— По проекту, который можно увидеть в интернете, во дворе дома №49 планируют построить 6-этажные апартаменты, — рассказала местная жительница Наталья. — Наши старые дома «еле дышат». Мы боимся, чтобы они не рухнули — как на Торговой, на Французском бульваре. У меня вообще флигель без фундамента. И даже если они не будут вбивать сваи — начнут заливать катакомбы. А что в результате случится через год-два, мы не знаем.

Что это, если не нахалстрой в историческом центре?

Ожидать непредсказуемых последствий жильцы не стали, а обратились в Государственный архитектурно-строительный контроль. Комиссия ГАСКа, Приморской райадминистрации, городского управления охраны культурного наследия и ЖКС «Портофранковский» установила, что пока никаких разрешительных документов у строительной компании нет, и старинные сараи, «страхующие» старинные здания, демонтированы были самовольно.

В феврале 2020-го застройщик подал уведомление о начале строительных работ с незначительным классом последствий — СС1. ГАСК считает это существенным нарушением.

По информации и.о. начальника управления ГАСКа Александра Авдеева, участок находится в охранной зоне памятников архитектуры. И потому на его застройку должны разрабатываться документы со средним классом последствий — СС2.

К тому же было обнаружено еще одно нарушение — проектировщиком не были соблюдены противопожарные расстояния до соседних зданий. Поэтому регистрацию владельцу отменили. На застройщика и проектировщика наложили штрафы. В прокуратуру и СБУ по материалам проверки было подано заявление. А ЖКС пообещал поставить «маячки» на стенах домов для наблюдения за трещинами. Но выполнять свое обещание, говорят жители, пока не торопится.

Неуловимый застройщик и столичная инспекция

А вот застройщик с жильцами по-прежнему на контакт не идет. Хотя один из одесских телеканалов, по словам местных жителей, приглашал всех на совместный эфир.

— Но фирма поставила жесткое условие, — вспоминает Наталья, — жильцы должны явиться в студию без экспертов, способных рассмотреть ситуацию в правовом русле. Наверное, понимают застройщики, что любой специалист разнесет их в пыль. Мы хотим, чтобы все было по закону. Если можно строить 2-этажный дом — то, конечно. Но здесь же горно-геологическое обследование не делали.

Правда, после активных действий возмущенных одесситов строительные работы прекратились. Но не факт, считают жильцы, что стройка опять не начнется. Потому расслабляться не стоит, а стоит составлять коллективные требования и отправлять их во все соответствующие властные структуры.

В надежде окончательно решить проблему Елена позвонила на горячую линию Правительственного контактного центра. Там ей дали телефон Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и рассказали, что обращаться туда имеет смысл, только предоставив пакет необходимых документов. В их числе: документы, налагающие арест на строительство, и разрешительные документы застройщика.

Сегодня собрать необходимые документы жильцам «рискованной зоны» помогает волонтер общественной организации «Зеленый лист» Юрий Дьяченко. После предоставления пакета комиссию по выяснению законности строительства должна создать уже столичная инспекция. Жители исторического центра готовы отстаивать свои отстаивать свои дома до полной победы дома.

Фото: fresco.od.ua

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