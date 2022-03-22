Наше «солнышко»: как одесские волонтеры помогают бежавшим из-под обстрелов детям и женщинам Николаева

Об этом «Одесской жизни» рассказал глава общественной организации «Україна – це я!» Александр Чернега.

Нужно видеть лица этих женщин и детей, особенно их глаза… Они вынуждены были покинуть свои дома из-за этой мерзкой, гнусной войны.

Дети – самого разного возраста, есть совсем крохи. Люди взяли с собой лишь документы и самое необходимое. И четвероногих членов семей не оставили…

Эвакуация продолжается, а в ОО «Україна – це я!» уже есть свои «военные наработки», как встретить этих людей, приютить, накормить, утешить добрым словом, а потом отправить дальше – в Румынию.

«Наше солнышко» – так называют прибывшие в Одессу николаевцы желтый автобус. На нем и отправляют волонтеры прибывших жителей Николаева из Одессы в Румынию.

– Самое главное пожелание, с которым мы отправляем этот автобус, звучит так: «Поскорей возвращайтесь в победившую врага мирную Украину, в свои дома!». Ну а наша общественная организация благодарит всех, кто к нам присоединился и помогает в эвакуации беженцев, которые вынужденно покидают свои дома и направляются в Европу, – делится Александр Чернега.

Фото Александра Чернеги