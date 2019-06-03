Диета при витилиго – сухофрукты и орехи в приоритете

От этого заболевания страдают около 60 миллионов человек в мире, а медики до сих пор однозначно не могут определить его причины.

У человека на разных участках кожи — чаще всего на лице, плечах, руках и ногах — пропадает пигмент меланин и образуются светлые пятна молочного оттенка.

Витилиго — болезнь не заразная, не доставляет болезненных ощущений. Но она создает психологический дискомфорт, тем более в тёплых странах, где люди носят открытую одежду. Кроме того, осветленные из-за отсутствия пигмента участки кожи вместо загара быстро получают солнечные ожоги — краснеют и могут покрыться волдырями.

Хоть точные причины возникновения витилиго пока не определены, предпосылками для развития болезни ученые считают нарушения обменных процессов в организме, психоэмоциональные расстройства на почве стрессов, хронические заболевания органов пищеварения, нарушения в работе печени, щитовидной железы, наследственность и другие факторы. Так что, помимо медикаментозного лечения витилиго, в косметологии важным считается избавление от стрессовых состояний и сбалансированное питание.

Диета, рекомендованная при этой болезни, предполагает исключение из рациона жирного мяса, солений и копченостей; майонеза, соусов и сливочного масла; острых приправ (горчицы, хрена и др.); выпечки, шоколада и кондитерских изделий, крепких горячих напитков и алкоголя. Также в этом списке — цитрусовые, айва и манная каша.

При этом необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витаминов группы Е, В, С, никотиновую и фолиевую кислоты, йод, цинк, железо и марганец.

Какие продукты следует включить в рацион?

морепродукты, рыбу, грибы, вишню — в них повышенное содержание меди;

овощи и фрукты (помидоры, огурцы, морковь, свеклу, цветную капусту, абрикосы, малину, груши, бананы и др.) — они богаты клетчаткой; овощные салаты рекомендуют заправлять растительным маслом — рекомендуют оливковое, льняное, соевое;

тыквенные семечки и фасоль;

шпинат — он богат фолиевой кислотой и восполняет запасы железа;

инжир, сельдерей, гречневую кашу — эти продукты также богаты железом;

сухофрукты, мед, соки-фреш — в них присутствует целый букет витаминов и полезных веществ;

орехи

зеленый чай с добавлением мяты.

Для тех, кому трудно отказаться от сладкого, особо рекомендуют полезные сушеные фрукты взамен шоколада и конфет. Также сладкие сухофрукты прекрасно заменят сахар в каше, которая обязательно должна присутствовать в дневном рационе, и могут стать настоящей изюминкой при приготовлении полезных натуральных напитков.

Добавим, что универсальной диеты при лечении витилиго не существует — каждому больному необходимо сдать анализы и установить, каких микроэлементов не хватает в его организме, и обязательно проконсультироваться с врачом.