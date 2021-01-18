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Девять вопросов о крещенской воде

Девять вопросов о крещенской воде

В Крещение, 19 января, в храмах проходит торжественное освящение воды – Великое водосвятие, и многие набирают святую воду, чтобы принести ее домой. Однако большинство из нас используют крещенскую, да и любую освященную воду не всегда правильно. Сегодня мы попробуем ответить на самые часто задаваемые вопросы.

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Как пить освященную воду?

Пить святую воду нужно из стакана или чашки, с верой и уважением, но ни в коем случае не из горлышка бутылки, не на бегу, не в суете. При этом хорошо прочитать хотя бы молитву.

Сколько можно хранить крещенскую воду?

Святая вода может храниться очень долго, вплоть до нескольких лет. А крещенскую воду верующие обычно хранят до следующего Крещения. Однако нет смысла накапливать в доме святую воду, ведь это дар, которым нужно пользоваться.

Можно ли выливать святую воду?

Если святая вода по каким-то причинам испортилась, ее можно вылить, но ни в коем случае не в канализацию. Это святыня, и выливать ее в такое место, куда сливают всякие нечистоты, категорически противопоказано. Нужно найти чистое место, где не ходят люди, например, вылить ее в водоем с проточной водой или под дерево.

Можно ли кипятить воду, принесенную из церкви?

Кипятить святую воду нет смысла, так как для освящения берут только питьевую воду. Также нельзя заваривать чай на святой воде или использовать ее для приготовления еды. Ведь святая вода – это не вкусовая добавка.

Можно ли умываться святой водой?

Освященной водой можно протереть лицо, но умываться, чтобы она стекала в канализацию, нельзя. Также нельзя добавлять ее в ванну в надежде, что она смоет все грехи, или использовать для «снятия порчи». Избавиться от грехов человек может, искренне раскаявшись, а от болезней – с помощью медицины. А в трудной ситуации поможет молитва.

Можно ли самому освятить квартиру?

Освящение квартиры может совершить только священник с помощью особых молитв. Поэтому без священника, самостоятельно, освятить квартиру нельзя, а вот просто окропить жилье святой водой можно. Более того, есть даже крещенская традиция: придя из храма, окропить святой водой всю квартиру.

Можно ли давать святую воду животным?

Животным давать святую воду нельзя. Пить ее нужно с верой и молитвой, прося о прощении грехов, а животные сделать этого никак не могут. Если есть необходимость, животных можно побрызгать святой водой, тем более что такая традиция существует с давних времен.

Можно ли запивать лекарства крещенской водой?

Для этого лучше использовать обычную воду, хотя прямого запрета не существует. Таблетки можно запивать освященной водой, но нельзя рассчитывать, что она усилит действие препарата. Святая вода – это не «церковное лекарство».

Можно ли людям другой веры пить святую воду?

Если человек исповедует иную религию, но при этом проявляет интерес и уважение к христианству, то он вполне может пить святую воду. Если человек хочет сделать это с каким-
то злым умыслом или из суеверных представлений, то, конечно, этого делать нельзя.

Молитва на принятие святой воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Ранее мы публиковали: Крещение не за горами: одесские пляжи обследуют водолазы

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