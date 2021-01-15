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Крещение не за горами: одесские пляжи обследуют водолазы

Крещение не за горами: одесские пляжи обследуют водолазы

Одесские водолазы обследуют дно городских пляжей перед крещенскими купаниями.

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Как рассказывает в Facebook 8NEWS, в частности, на Ланжероне в этот раз обошлось без арматур – «уловом» водолазов стали жестяная банка, маска, сетка и целлофановые пакеты.

Также сообщается, что искупаться на Крещение 19 января можно будет на Ланжероне, пляже «Золотой берег» на 16-й станции Большого Фонтана и пляже «Лузановка».

Безопасные зоны спасатели отметят буйками. Также на местах массовых купаний будут работать палатки, где можно будет согреться горячим чаем.

Фото: Facebook 8NEWS

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