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День волонтера: штаб «Мы вместе» ищет новый дом (видео)

5 декабря в мире отмечается Международный день волонтера. В этот день «Одесская жизнь» посмотрела на работу штаба «Мы вместе». Долгое время организация располагалась по адресу Ольгиевская, 11. Но сейчас волонтеры вынуждены искать новое помещение.

Одна из основательниц штаба «Мы вместе», Оксана Вяленко, начинала волонтерскую деятельность самостоятельно. С 24 февраля она помогала людям получить жизненно важное лекарство L-тироксин и Эутирокс, а также вместе с близкими собирала гуманитарную помощь.

«Все началось с того, что я закупила свое жизненно важное лекарство, потому что я постоянно нахожусь на лечении. Я это лекарство начала раздавать людям, когда был дефицит. Мы с семьей и друзьями помогали людям своими силами. Моя мама она выпекает, и она готовила для наших бойцов рогалики и печенье и отправляла им», – вспоминает волонтер.

Позже Оксана объединилась с другими активными волонтерами – Русланом Арслановым и Антониной Кочетковой – и открыла волонтерский штаб «Мы вместе». Долгое время он находился по адресу Ольгиевская, 11.

Волонтеры штаба собирают одежду, еду, лекарства, посуду, даже электропечи и инвалидные связки. Несколько раз в месяц штаб отправляет помощь в другие города. В октябре здесь собирали помощь для Бахмута и Херсона.

Штаб помогает всем: как одесситам, так и переселенцам, как бойцам ВСУ, так и пожилым людям. Но, к сожалению, сейчас волонтеры сами нуждаются в помощи. Организация покидает помещение на Ольгиевской, 11, и ей очень нужен новый дом. Поэтому Оксана вместе с коллегами просит помочь штабу обрести новое помещение.

Пока «Мы вместе» работает в онлайн режиме. Обращаться к волонтерам по любым вопросам можно по телефонам, а также по ссылке в Telegram:

0934282833

0950981205

https://t.me/myrazomod

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Редакция ПРОФИЛЬ

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