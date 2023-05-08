День Победы или День памяти: как одесситы относятся к 8 и 9 мая? (видео)

В мире победу над нацизмом принято отмечать 8 мая — в День памяти и примирения. В Украине же долгое время главным оставался День Победы — 9 мая — праздник, введённый Советским Союзом. Но с началом полномасштабного вторжения россии восприятие 9 мая поменялось у многих украинцев. По данным социологов КМИС, лишь 13% жителей нашей страны до сих пор считают этот праздник одним из главных. О том, что такое окончание войны — День Победы или День памяти — мы спросили у одесситов.

Ольга: «Мы на этот вопрос отвечаем, спустя уже сколько лет? Все обстоятельства в стране поменялись. На тот момент окончание Второй мировой – это был День Победы над страной-агрессором. А сегодня, возможно, для некоторых это уже выглядит по-другому. Я старое поколение, для меня важнее 9 мая – День Победы. Но когда Украина победит россию, у нас будет новый праздник и в наших сердцах он, безусловно, затмит победу Советского Союза над Германией».

Александра: «Я думаю, теперь уже все считают, что окончание Второй мировой надо воспринимать как День памяти, а не как День Победы. Лично у меня совсем нет желания праздновать 9 мая после всех событий, которые сейчас происходят. Ничего праздничного в этой истории нет абсолютно. Я думаю, что наша украинская победа сто процентов затмит победу над фашизмом в XX веке».

Елена: «Для меня важнее всё-таки 9 мая. Это радостный праздник. Недаром в песне поётся: «День Победы со слезами на глазах». Мы помним всех, кто погиб, и тем не менее, это радость от того, что мы победили. Те, кто погибли, не даром отдали свои жизни за этот прекраснейший праздник. Наше поколение любит этот праздник, чтит ветеранов, ждём с нетерпением каждый год. Я считаю, он должен быть всегда, чтобы мы не забывали, кому мы обязаны своей жизнью. Не думаю, что после окончания этой войны для меня что-то поменяется в восприятии 9 мая».

Валерий: «Я считаю, что окончание Второй мировой – это, конечно, День памяти, потому что те результаты, которые мы имеем после большой кровопролитной войны, не могут быть победой ни в одной стране, ни в одно время, вообще никогда. Стоит ли праздновать 9 мая – это для меня трудный вопрос. Мы росли с этим праздником. Я помню, как в детстве мы ходили поздравлять ветеранов, и это было очень приятно, когда дедушки-бабушки улыбаются и очень рады тебя видеть. Но сейчас, в сегодняшних условиях, организовывать масштабные празднования 9 мая не нужно. Можно отметить тихонько. Вообще, времена меняются, и все эти праздники немного отходят на задний план. Но прошлая Победа важна, конечно. Это была наша война: столько украинцев погибло в той войне, столько людей отдали свои жизни, и об этом забывать, конечно, нельзя. Но наша новая Победа важна для этого поколения, для наших детей. Нивелировать прошлое не нужно, нужно – помнить, как и новую украинскую Победу нужно будет помнить всю жизнь».

Игорь: «Окончание Второй мировой для меня всё равно – это День Победы. Мы не говорим сейчас о причинах войны, о хитросплетениях политики СССР и Германии. Мы говорим о том, что враг напал и был разбит. Но именно праздник 9 мая придумал Советский Союз, в Кремле. Официально вся Европа празднует окончание Второй мировой 8 мая. Видите, как сейчас интересно повернулась история? Россия говорит: «Если надо – повторим». А по большому счёту, они – ноль без палочки без помощи союзников и всех бывших стран СССР, 15 бывших республик. Да и если вспомнить, кто отстраивал Советский Союз после войны тогда, а помощь кто оказывал? Вы думаете тогда СССР что-то сделал самостоятельно? Ничего. После того как Украина победит россию, для украинцев новый праздник, безусловно, затмит День Победы XX века. Я русскоговорящий, но стою за Украину мёртво! Они мой язык защищают? Не надо, я могу очень хорошо разговаривать и по-украински. В россии Победа Украины в этой войне, конечно, не затмит старую победу над фашизмом. Они у себя там «победят» в любом случае, даже если будут разбиты. А в Украине это будет празднование Великой Победы!»

Алла: «Я считаю, что основной праздник – это 8 мая. Окончание Второй мировой – это день памяти, потому что погибло очень много людей, особенно украинцев. Для нашего народа – это был день скорби. Мы должны отмечать его, как и вся Европа, 8 мая. А вот когда Украина победит россию, мы станем отмечать новый День Победы. Наверное, прошлую победу над фашизмом будут праздновать в основном такие пожилые люди, как я, а молодёжь будет праздновать новую победу».

Елена: «День Победы – праздник для нас со слезами на глазах. Хотели отменить его, но как это можно? Мы привыкли его отмечать каждый год».

Людмила: «У меня отец погиб в войну. Многие, кто отмечает 9 мая, считает, что ту победу никогда и ничто не затмит. А я думаю, всё меняется. И раньше были войны: мы помним, конечно, там Кутузова, Суворова, но не так уже, конечно. А эта война вообще ни с чем не сравнима».

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