Президент Владимир Зеленский предлагает установить в Украине 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов, а 9 мая отмечать не День победы, а День Европы – он подал в Верховную Раду законопроект о 8 мая и подписал указ о Дне Европы.

Соответствующее обращение Владимира Зеленского появилось на официальном сайте Президента Украины.

«8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах в истории человечества. С 1939-го по 1945-й… Годы, унесшие жизни миллионов людей, в том числе 8 миллионов украинцев. Годы оккупации и зверств, кровопролитных боев, бомбежек, блокад и массовых казней, Холокоста, всего зла, которое нацизм принес миру, принес на нашу землю.

Разные народы в единстве, в союзничестве в составе антигитлеровской коалиции противостояли злу. Народы Европы и Америки… Азия, Австралия, Африка – каждый имеет свою историю борьбы в той войне, но общую историю победы», — заявил Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что именно 8 мая величие победы над нацизмом упоминает большинство народов мира. Именно 8 мая 1945 вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции Вермахта. И именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были унесены той войной.

«Сегодня я подаю в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов», — уточнил Зеленский.

Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут вклад своего народа в победу над нацизмом и никому не дадут «стереть роль украинцев в этой победе, наших людей того поколения, о котором бережем память почти в каждой нашей семье».

Также сегодня Президент Украины подписал Указ об устанолвении даты Дня европы 9-го мая. Раньше этот день отмечался в третью субботу мая.

Следует отметить, что название праздника 9 мая менялось время от времени, но дату еще не переносил никто.

Предыстория:

В марте 2015 г. президент Петр Порошенко своим указом определил 8 мая в Украине как День памяти и примирения, однако 9 мая осталось Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая было рабочим днем, а 9 мая оставалось праздничным выходным.

2 мая 2023 года, через 9 лет гибридной войны России против Украины и более года полномасштабной войны, Верховная Рада на законодательном уровне признала политический режим в России «рашизмом» и осудила его.

Россия 9 мая отмечает День победы в «Великой Отечественной войне».

В европейских странах 9 мая отмечают День Европы, в Украине День Европы к этому году отмечался в третью субботу мая.

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