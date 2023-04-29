Новости Одессы и Одесской области

Будут ли 1 и 9 мая выходными днями в Украине

Будут ли 1 и 9 мая выходными днями в Украине

В условиях военного положения в Украине в 2023 году не будет дополнительных выходных 1 и 9 мая. В этот период все праздничные дни, которые предусмотрены Кодексом законов о труде, аннулируются. 

Кроме того, не будет переноса выходных дней после праздников если они совпали с выходными.

Это означает, что в 2023 году 1 мая — День труда и 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне будут обычными рабочими днями. 

Майские выходные, которые могли бы быть продленными в мирное время, не состоятся. 

Напомним, что в Украине отмечают два праздника, связанных с Второй мировой войной — День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. При этом в мирное время 8 мая выходным днем не является, а 9 мая — выходной день. 

Что касается Одессы и области, то в условиях войны речь шла не о том, будут ли праздничные дни выходными. Наоборот, в нашем городе 2 и 9 мая могли ввести круглосуточный комендантский час. Причины такого шага: угроза российских ракетных ударов по местам массового скопления людей, а также возможные массовые беспорядки и теракты, организованные фанатиками российского фашизма, который они называют “русским миром”.

Но оценив вероятность возможных угроз, в Одесской ОВА приняли решение не вводить продленного комендантского часа 2 и 9 мая. 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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