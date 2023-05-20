День Европы в Украине: после войны многие страны захотят с нами объединиться

Благодаря украинской армии европейские страны увеличили бюджет на свои войска. А некоторые из них захотели стать энергонезависимыми от России. Как Европа помогает поддерживать экономику Украины, а наша страна сдерживает российскую агрессию в центре Европы, читайте дальше.

Без поддержки Европы нам будет труднее сдерживать агрессора

Ежегодно День Европы Украина праздновала в последнюю субботу мая. В этом году президент Владимир Зеленский объявил 9 мая Днем Европы. «Мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», – сказал президент.

Политолог Артем Рудомёткин считает, что Европа играет большую роль в жизни Украины. По его словам, каждая страна или регион не существует отдельно и влияет в большей или меньшей степени на каждого в мире. В качестве примера он привел вывоз зерна из украинских портов. Как оказалось после 24 февраля прошлого года, Украина кормит почти полмира. «Следовательно, мы имеем достаточно большую роль в продовольственной безопасности, но без влияния Европы, Турции и других стран мы не смогли бы организовать зерновой коридор», – пояснил специалист. Так и в случае с Европой: с одной стороны, она стала прибежищем для многих украинцев с начала войны, но страх перед российской федерацией привел к медленному реагированию и передаче оружия Украине.

По мнению политолога, без помощи Европы нам будет труднее поддерживать экономику и сдерживать войска агрессора. В то же время, Украина стала живым щитом безопасности Европы. Неизвестно какая была бы сейчас ситуация в Европе, если бы в прошлом году Киев «упал».

Украина изменила безопасность в мире

Артем Рудомёткин считает, что Украина показала всему миру: агрессору можно и нужно давать отпор. Наряду с этим война в Украине заставила многие европейские страны пересмотреть свои расходы на вооружение и армию. Например, Польша почти вдвое хочет увеличить численность вооруженных сил. Министерство национальной обороны Польши раскрыло программу перевооружения польской армии, рассчитанную до 2035 года. Согласно ей, ежегодно на военные нужды будут выделять наибольшую среди стран НАТО часть национального бюджета. Кроме того, поляки закупают оружие и технику. Это будет их самая масштабная кампания по перевооружению армии за последние пятьдесят лет. Артем Рудометкин считает, что Украина дала время осознать нашим западным соседям, с какой опасностью они могут столкнуться. Это стало толчком к тому, чтобы мировые лидеры пересмотрели свои нормы и подходы к ведению боевых действий и подготовке бойцов.

По мнению политолога, Украина посодействовала тому, что Европа получила частично, а некоторые страны и полностью, энергетическую безопасность. «Благодаря Украине две европейские страны были приняты в блок НАТО по ускоренной процедуре», – рассказал политолог. Он считает, что Украина способствует тектоническим изменениям не только в Европе, но и во всем мире.

После войны Украина может создать союз с шестью государствами

По мнению политолога, после войны все захотят объединиться с Украиной. «И если сейчас мы стоим в очереди к вступлению в НАТО, то после завершения войны мы можем создать собственный блок безопасности с Украиной во главе. Потому что ни одна страна в Европе, может даже и в мире, нет на сегодня такого военного опыта как Украина», – пояснил Артем Рудометкин.

Он напомнил, что накануне войны была попытка создать своеобразный военный союз безопасности Украины с Польшей и Великобританией. Но в последний момент «что-то» пошло не так. Политолог считает такой союз наиболее вероятным. Также с большой долей вероятности может образоваться союз Украина – Польша – Великобритания – Литва – Латвия – Эстония и Финляндия. Это будет союз приграничных с россией государств.

По мнению эксперта, создание таких объединений зависит от того, на каких условиях закончится война. «При однозначной победе Украины Украина автоматически становится центром безопасности Европы», – сказал Артем Рудометкин. Он считает, что, изменив законодательство и преодолев поборы, Украина может стать еще и экономическим центром. А это в дальнейшем может повлиять на пересмотр экономических союзов.

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