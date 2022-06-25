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Украина – кандидат на вступление в ЕС: что пишут мировые СМИ

Украина – кандидат на вступление в ЕС: что пишут мировые СМИ

Война в Украине остается одной из ведущих тем западных газет и журналов. Кроме того, на днях Европейский совет принял историческое для нашей страны решение: Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. И естественно, это событие не могло не привлечь внимание мировой прессы.
«Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередную подборку наиболее интересных первых полос мировых СМИ от 24 июня 2022 года.

Главные темы:

  • Запад готовится к конфликту с Россией через Калининград, но самые болезненные для Запада решения еще впереди.
  • Европа слишком разобщена и истощена для долгой борьбы.
  • Борис Джонсон: британские войска могут помочь вывозить зерно из Украины.
  • Киев встревожен новостью о том, что россия намерена организовать 11 сентября референдум о создании сепаратистских республик в Херсоне и Запорожье.
  • 27 стран говорят «да» Украине и Молдове.
  • Утратив российский газ, Европа возвращается к углю.
  • Украина занимает место в зале ожидания ЕС.
  • Пекин усилил сотрудничество с Москвой и взял на себя обязательство по «безграничному» партнерству.

Великобритания

The Daily Telegraph – Запад готовится к конфликту с Россией из-за Калининграда.

Украина на первых полосах мировых СМИ, Британия

Калининград — один из курьезов Европы, окруженный Польшей на юге и Литвой на севере. До 1945 года он назывался Кенигсберг. Сегодня это анклав с населением около миллиона человек с круглогодичной военно-морской базой Балтийского флота рф и других военных объектов. Он имеет жизненно важное стратегическое значение для россии. Теперь Литва угрожает фактически перерезать Калининградское железнодорожное сообщение и таким образом изолировать его от остальной России, и все это во имя западных санкций.

The Independent – «Разрушающееся единство ЕС дало путину еще одну возможность победить». Европа угрожает доказать правоту Кремля: она слишком разобщена и истощена для долгой борьбы.

Украина на первых полосах мировых СМИ, Британия2

В первые дни после вторжения россии в Украину реакция Европы поразила силой и единством. Казалось, что путин совершил катастрофический просчет, объединив против себя свободный мир. Но эта картина сейчас меняется и быстро…

The Guardian – «Украинцам грозит депортация в Руанду».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Британия3

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что украинские беженцы могут быть отправлены в Руанду, если они путешествуют в Великобританию без разрешения, в связи с эскалацией правительственных планов депортировать путешествующих через Ла-Манш в поисках убежища.

Daily Express – «Борис Джонсон: Британские войска могут помочь вывозить зерно из Украины».

Украина на первых полосах мировыхСМИ, Британия4

Британские войска могут помочь в глобальных усилиях по вывозу миллионов тонн зерна из Украины, предположил Борис Джонсон. Он сказал, что Великобритания готова помочь в операциях по разминированию у южного побережья Украины. Великобритания также может предложить страхование судов для перевозки миллионов тонн застрявших в стране зерна.

The Courier – «От побега из-под бомб до увлекательного Данди» (Данди – четвертый по размеру город в Шотландии – ред.).

Украина на первых полосах мировых СМИ, Британия5

Выступавшие в Данди украинские артисты цирка вспомнили момент, когда ночью услышали взрывы и были вынуждены бежать из дома.

Италия

Corriere della Sera – «Зеленый свет – кандидатуре Киева и Молдовы. Зеленский: будущее начинается. Байден объявляет о новой военной помощи».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Италия

Министр Кулеба говорит: «Оружие обеспечивает дипломатический путь».

«Путин отправляет этнические меньшинства умирать».

La Repubblica – «ЕС, восстановление газа».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Италия2

Рим и Париж предлагают план помощи по противодействию увеличению энергоносителей и специальный саммит в июле. Премьер настаивает: нам нужен потолок цен. Союз запускает новые поставки оружия в Киев. «27 стран говорят «да» Украине и Молдове. Зеленский: Италия на нашей стороне».

La Stampa – «ЕС, двери для Украины открыты»

Украина на первых полосах мировых СМИ, Италия3

Il Fatto Quotidiano – «Папа Римский: «Довольно оружия».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Италия4

«Да бросят оружие, наступило место для переговоров»: обращение Папы Франциска в день, когда Украина получит первую партию американских ракетных установок «Химарс».

Говоря о «любимой и измученной Украине», понтифик говорит: «Мы вернулись в драму Каина и Авеля… Мы желаем, чтобы исполнилось скорее пророчество Исайи о мире: чтобы один народ не поднимал больше руки своей на другой народ, чтобы мечи стали плугами, а копья серпами… Вместо этого, кажется, все идет в обратном направлении… Мы не перестаем молиться и работать, чтобы пути мира нашли место в джунглях конфликтов».

Киев встревожен уже обнародованной новостью о том, что Россия намерена организовать 11 сентября референдум по созданию сепаратистских республик в Херсоне и Запорожье, посвященный местным выборам на нескольких территориях России.

Австрия

Der Standard – «ЕС в украинском флаге».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Австрия

Подпись под фото: «Перед Европарламентом развернут огромное украинское знамя с флагами стран ЕС».

Колонка: «Гевесслер (министр климата) рассматривает газовый бонус».

Газовый кризис в Европе достигает апогея после того, как россия прекратила поставки. Сейчас готовятся планы, как сэкономить газ в Австрии осенью, когда потребление увеличится. В ходе стандартного обсуждения министр климата Леонор Гевесслер заявила, что ее министерство изучает идею исследовательского института Wifo относительно финансового вознаграждения домохозяйств, экономящих газ. Однако домохозяйства, которые раньше были очень расточительными, не должны быть вознаграждены.

Колонка: «Нет прогресса на саммите Западных Балкан по вступлению в ЕС Албании и Северной Македонии».

Kleine Zeitung – «ЕС решает статус кандидата для Украины и Молдовы, но разочаровывает страны Западных Балкан».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Австрия2

Бельгия

De Morgen – «Война в Украине: «Бельгия все больше находится на окраине»

Украина на первых полосах мировых СМИ, Бельгия

Германия активирует фазу тревоги «Понятно: у нас газовый кризис».

Военный эксперт Роджер Хаусен «Финал полностью готовится в Вашингтоне»

Босния и Герцеговина

Oslobodjenje – «Словения и Австрия за БиГ».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Босния и Герцеговина

Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за немедленное одобрение кандидатуры на членство в Евросоюзе Украины, Молдовы, а также Грузии, когда правительство там выполнит определенные условия.

В резолюции Европейского парламента также упоминаются Западные Балканы: «Чтобы сохранить доверие к процессу расширения ЕС и обеспечить его преобразовательную силу, необходимо сохранить давнюю приверженность Западным Балканам и их параллельные пути должны продолжаться».

Франция

Le Figaro – «Потеряв российский газ, Европа возвращается к углю».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Франция

Столкнувшись с падением поставок от «Газпрома», министр экономики призывает немцев сократить потребление.

Газовый кризис также оживил ядерные прения. Министр финансов, либерал Кристиан Линднер, хочет обсудить продление срока эксплуатации трех последних все еще работающих реакторов, обеспечивающих около 5% немецкой электроэнергии.

Статья: «Последний голос оппозиции хочет быть услышанным». Несмотря на репрессии, эта горстка оппозиции хочет остаться в стране и быть услышанной.

Колонка: «Браво, госпожа Меркель!»

В Германии в спешке они снова зажигают и запускают старые угольные электростанции на полной скорости, готовя умы людей к мерам по нормированию.

Нидерланды

AD – «Украина занимает место в зале ожидания ЕС». Желания этих демонстрантов в Брюсселе вчера услышали: Украина теперь кандидат в члены ЕС рядом с Молдовой. Президент Украины Владимир Зеленский говорит об «уникальном историческом решении».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Нидерланды

Trouw – Членство в ЕС не выгодно Украине. Разрешение Украины и Молдовы стать кандидатами на членство в Европейском Союзе – это большой шаг вперед и пустая оболочка.

Украина на первых полосах мировых СМИ, Нидерланды2

Польша

Gazeta Wyborcza – «ЕС открывается к востоку»

Украина на первых полосах мировых СМИ, Польша

Но когда мы действительно собираемся это сделать? Статус кандидата для Украины – это только начало. Меняться должна не только Украина, но и ЕС. И Польша.

Подпись под фото: «Женщина, потерявшая сына во время битвы за «Азовсталь», смотрит на украинские флаги, установленные в знак траура по жертвам преступной агрессии России. Майдан Незалежности в Киеве, 23 июня 2022 года».

Испания

La Vanguardia – «27 стран предоставляют Украине статус кандидата в Европейский Союз. Разочарование лидеров западнобалканских стран блокированием процессов их вступления».

«Правительство готовится к российской кибератаке перед саммитом НАТО в Мадриде».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Испания

АRA – «Война в Европе». Украина и Молдова уже официальные кандидаты на членство в ЕС. Германия бьет тревогу из-за дефицита российского газа.

Украина на первых полосах мировых СМИ, Испания2

El País – «Кандидатура Украины в ЕС получила одобрение «Двадцати семи».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Испания3

Лидеры Евросоюза признали, что судьба Украины связана с судьбой блока сообщества. На саммите в Брюсселе 27 стран решили оказать наибольшую поддержку восточному соседу, предоставив ему статус страны-кандидата в члены ЕС. Этот жест наполнен символизмом по отношению к государству, разрушенному войной после российского вторжения и является стартовым сигналом для очень долгого и сложного процесса, чтобы стать полноправным членом семьи Союза. Такое же признание получила и Молдова.

Косово

Koha Ditore – «Украина и Молдова получили статус кандидата в Евросоюз».

Люксембург

Luxemburger Wort – «Надежда для Украины и Молдовы».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Люксембург

Швейцария

Tages-Anzeiger – «Исторический момент».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Швейцарияч

Исландия

Morgunblaðið – «Исторический момент для европейских надежд Украины».

Будет увеличиваться напряженность в отношениях ЕС и россии.

Украина на первых полосах мировых СМИ, Исландия

Германия

Der Tagesspiegel – «ЕС делает Украину кандидатом на вступление». Президент Зеленский высоко оценивает «историческое» решение. Молдова также приближается к Европе.

Колонка: «Газ сейчас дефицитный товар».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Германия

F.A.Z – «Хабек ожидает большую нагрузку на потребителей из-за газового кризиса». «Экономическая атака Путина на нас»

Статья: «Шольц говорит об историческом саммите ЕС».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Германия2

Passauer Neue Presse – «Украина получает статус кандидата на членство в ЕС».

Подпись под фото: «На пресс-конференции в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон (слева), президент Совета ЕС Шарль Мишель и глава Комиссии Урсула фон дер Ляен объявили, что Украина и Молдова теперь среди стран-кандидатов».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Германия3

Die Tageszeitung – «Из-за сокращения поставок газа из России федеральное правительство вызывает второй этап своего плана действий в чрезвычайных ситуациях. Таким образом, все более широкое использование угольных электростанций приближается».

Подпись под фото: «Вы, вероятно, не оцените инициативу федерального министра экономики Роберта Хабека (Зеленые): Активисты защиты окружающей среды из альянса Ende Gelände во время акции в Лужицком районе добычи бурого угля, 2016 г.»

Украина на первых полосах мировых СМИ, Германия4

Израиль

The Jerusalem Post – «Зеленский: Израиль должен присоединиться к международному санкционному режиму против России».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Израиль

Израиль должен присоединиться к режиму международных санкций против россии и разрешить безвизовый въезд для спасающихся от агрессии Москвы беженцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский студентам Еврейского университета в Иерусалиме во время специального видеообращения.

Индия

The Hindu – «БРИКС поддерживает диалог между Россией и Украиной».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Индия

Китай

China Daily – «БРИКС призывали к солидарности».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Китай

США

Arkansas Democrat Gazette – «Оружие и другое снаряжение в помощь США Украине».

Украина на первых полосах мировых СМИ, США

Соединенные Штаты окажут Украине военную помощь на сумму еще 450 миллионов долларов, включая некоторые дополнительные ракетные системы средней дальности, чтобы помочь остановить прогресс россии в войне.

Последний пакет включает в себя четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы, количество которых удвоится. Все четыре были предварительно установлены в Европе, и обучение по этим системам уже состоялось.

Канада

National Post – «Призыв канадца: отправить в Украину оружие, а не больше «мусора».

Украина на первых полосах мировых СМИ, Канада

The Globe and Mail – «ЕС предоставляет Украине статус кандидата после длительной борьбы»

Украина на первых полосах мировых СМИ, Канада2

ОАЕ

Gulf News – «Украина делает шаг к членству в ЕС, поскольку Россия усиливает натиск на Донбассе».

Украина на первых полосах мировых СМИ, ОАЭ

Единодушное одобрение Украины и Молдовы как кандидатов на вступление в ЕС.

Подготовил Сергей Чернявский

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