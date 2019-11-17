Делимся опытом: вся правда о чудо-ягодах годжи

Десять лет на своем участке я выращиваю годжи. За это время мне удалось хорошо узнать растение и усовершенствовать методы агротехники по возделыванию. На сегодняшний день годжи – уже хорошо известная в Украине культура. Ни одно из специализированных изданий не оставило его без внимания. У каждого свое мнение. Информация противоречивая. Вот я и хочу поделиться ответами на самые распространенные вопросы, основываясь на собственном опыте.

Какие виды ягод годжи съедобные?

Годжи в природе насчитывается более 40 видов. И только некоторые из них со съедобными ягодами, другие – ядовитые. В промышленных масштабах выращиваются в основном два вида: тибетский и китайский.

У первого ягода красно-оранжевая, сладкая с хорошо ощутимой горчинкой, более водянистая, с крепкой кожурой. Больше подходит для переработки (соки, вина и тому подобное), чем для сушки. В плодоношение вступает с первых лет после посадки. Плодоносит ежегодно и обильно. Созревает с конца сентября до конца ноября. Лучшие урожаи дает на тяжелых глинистых и черноземных почвах.

У китайского ягода светло-оранжевая, сладкая с едва уловимой горчинкой, пористая, хорошо сушится. Растение поздно вступает в плодоношение, через 2-4 года после посадки. Урожаи высокие, ежегодные. Ягоды созревают с середины июня до конца ноября. Любит сухие каменистые или песчаные земли.

Что касается этих двух видов, их можно собирать голыми руками с куста и потреблять свежими. Подтверждение этому – тот факт, что птицы в считанные минуты объедают спелые плоды обоих видов.

Пару лет назад в продаже появился еще один из видов годжи. Так называемое русское годжи, плоды которого при созревании черного цвета. Сушеные ягоды этого вида имеют самую высокую стоимость. Но хочу предостеречь, потреблять их можно только в сушеном виде или перезрелые. Зеленые и не совсем созревшие ядовиты. Птицы их обходят.

Сколько сортов ягод годжи?

В Китае, откуда и распространяется это растение, в 2010 году впервые были публикации о 5 новых сортах. Селекцией этого растения там занимаются в провинции Нингхуа (именно выращенные в этой провинции ягоды считают полезными). Все сорта назывались в честь провинции Нингхуа плюс порядковый номер. У них большие ягоды, длиной до 5 см. А у одного из них даже есть бессемянные ягоды. Но, к сожалению, еще до сих пор эти сорта не поступили в свободную продажу.

Что касается сортов, которые уже распространяются у нас, то это в основном итальянские гибриды между тибетским и китайским годжи. Разница между ними в степени горечи и толщине кожуры ягод. Появился также в продаже ирландский сорт с желтыми плодами – «Свит Амбер». Самый сладкий и вкусный среди годжи. Но о биохимическом составе его ягод ничего не известно.

Почему кусты долго не плодоносят?

Как уже говорилось, это зависит от вида. Но не менее важна и агротехника. Кусты годжи в уходе схожи с виноградом. Цветут и плодоносят на молодых побегах нынешнего прироста. Поэтому максимальная обрезка способствует стремительному росту молодых побегов.

Ежегодно зимой я обрезаю 9 частей из 10 объема куста. Оставляю только скелетные и несколько боковых, тоже укороченных ветвей. Далее весь сезон удаляю лишние зеленые побеги – пасынки. Тем самым загружаю куст не более чем 20 плодоносящими ветвями (это на взрослом растении). Зеленое пасынкование – обязательно, если хотите иметь не только высокий урожай, но и товарные ягоды.

Какие болезни и вредители у годжи?

Из болезней замечал только фитофтору. Она проявилась в первые годы знакомства с этой культурой. К концу лета кусты полностью потеряли все листья. Как обнаружил впоследствии, причина была в чрезмерном поливе. Несмотря на это, урожай был достаточно неплохой. Ничем не обрабатывал, убрал капельный полив вообще. Проблема решилась. Годжи не любит частых поливов. А главные вредители – это птицы. В первую очередь воробьи. Ягоды годжи – их любимое лакомство. Если их никто не тревожит, целый день сидят на ветвях куста, ждут, чтобы ягодка хоть немного покраснела. Поднявшись утром (первый час после рассвета), можно заметить всевозможных птиц на ветвях, которые даже дерутся между собой за такие вкусные ягоды, которые могут с легкостью проглотить даже самые маленькие пернатые. Таким образом я ответил на еще один вопрос: почему на взрослых кустах так мало ягод? Мой совет: или сажайте столько кустов, чтобы ягод хватило всем (и пернатым тоже), или принимайте меры защиты.

Автор – Вячеслав Францишко, садовод-экспериментатор.

г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.

Фото: royal-forest.org

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.