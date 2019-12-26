Гаджет в подарок: какой современный компьютер выбрать и в чем его польза?

Канун новогодних праздников – время задуматься о подарках. Один из вариантов, с которым придется столкнуться многим родителям, — это покупка компьютера для своих чад. Сегодня существует множество устройств — это ноутбук, нетбук, ультрабук и обычный планшет. А чтобы не ошибиться в выборе, предлагаем узнать о современных гаджетах и их свойствах.

Что такое ноутбук?

Ноутбук — это тот же стационарный компьютер, только небольшого размера. Он компактный, имеет независимый источник питания (работает на аккумуляторной батареи). У современного ноутбука такие же возможности, как и компьютера и даже больше. Он позволяет просматривать интернет-сайты, общаться с друзьями, слушать музыку и смотреть фильмы, работать с документами и со сложными программами. На ноутбуке также можно играть в высокотехнологичные игры, создавать или редактировать файлы и многое другое. Устройство обеспеченно Wi-Fi, Bluetooth, USB-портом, MicroSD, DVD и другими разъемами для подключения внешних носителей. Также ноутбук занимает мало места, работает бесшумно и потребляет немного энергии.

Стоимость ноутбука — от 5000 гривен.

Для чего нужен нетбук?

Нетбук — это гаджет небольшого размера, что-то между смартфоном и компьютером, главное назначение которого — обеспечить доступ к Интернету. Однако из-за маленького объема оперативной памяти и немощного процессора возможности устройства ограничены. На нетбуке удобно работать с офисными документами, просматривать электронную почту, вести блоги, читать книги и слушать музыку. Из ограничений — на нем нельзя запускать сложные программы и просматривать видео в некоторых форматах. Нетбук также лишен DVD-привода, взамен он оснащен разъемами USB, VGA, LAN, HDM и стандартным разъемом для наушников.

Стоимость нетбука — от 2500 гривен.

Как пользоваться ультрабуком?

Ультрабук — это максимально тонкий и легкий ноутбук, который удобно носить с собой. В некоторых моделях устройства может быть сенсорный экран. Такой ноутбук может выполнять большинство основных действий обычного компьютера, но все же, эта модель не сможет справиться с программами сложного уровня. К тому же, в нем отсутствует DVD-привод, а подключение дополнительных устройств возможно только через Интернет, Wi-Fi, Bluetooth или USB-вход. Устройство не подойдет тем, кому нужен мощный процессор и стоят ультрабуки дороже обычных ноутбуков.

Стоимость ультрабука — от 15 000 гривен.

Что делать с планшетом?

Планшетный компьютер или электронный планшет — это устройство с сенсорным экраном. В основном это устройство предназначено для чтения текстов и книг, просмотра фото и видео, прослушивания музыки. Также на планшете удбно составлять расписание, работать с электронной почтой. Мини-компьютер имеет доступ к Интернету и сети, поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и USB-вход. Планшеты прекрасно зарекомендовали себя, как устройства во время совещаний, где можно хранить копии документов. Оказаться полезным может он и в путешествии — это удобное хранилище карт, путеводителей и словарей. Также планшет — идеален для детей младшего возраста. Он больше, чем телефон, на него можно загрузить небольшие и красочные игры.

Стоимость планшета — от 1000 гривен.

Смартфон — тоже компьютер

С некоторыми функциями обычного компьютера может справиться и смартфон. Современные телефоны позволяют войти в Интернет, пользоваться социальными сетями и электронной почтой, читать книги или документы, смотреть фильмы, играть в игры, скачивать материалы, оплачивать коммунальные услуги и многое другое. Однако чтобы работа смартфона была качественной, нужно обратить внимание на его программное обеспечение и количество памяти.

Стоимость смартфона — от 2500 гривен.

Зачем нужна электронная книга?

Электронная книга — это устройство, основная функция которого — читать цифровые тексты. Дисплей у таких планшетов не цветной, он отображает лишь несколько оттенков серого цвета. Некоторые электронные книги позволяют не только читать, но и редактировать текст.

Фото: aarvuti.eu

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