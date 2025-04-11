Цены на яйца на Привозе 10 апреля 2025

Точно подвійний жовток?!

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Дві жіночки вивчають цінову політику на яйця:

– Ну от, знову подорожчали. Ближче до Великодня взагалі не купиш.

– А он, дивись, яйця по десять гривень!

– По десять? Та то, може, ще довоєнні?

– Ну що ти таке кажеш. Пішли подивимось ближче.

Виявляється: десять гривень – ціна одного яйця. Бо вони особливі: з двома жовтками.

– Жінка – продавчині:

– Точно два жовтки?

– Точно! Ось, бачите: два жовтки.

– Ну те що лежить для реклами – то зрозуміло. А от якщо взяти яйце та розбити, аби упевнитись?

– Вам упевнитись, потім – ще комусь. То що з цього станеться? Мені всі яйця перебити для вашої впевненості?..

Читайте також: Варені чи смажені: як приготувати яйця з максимальною користю для здоров’я

Ну а тепер про головне – про ціни.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 35-50 грн;
  • цибуля – 25-40 грн;
  • помідори – 60-140 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 80-130 грн;
  • солодкий перець – 60-120 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • редиска – 30-60 грн;
  • зелень у пучках – від 10 грн.

Привоз: цены на овощи

На Привозе: цены на овощи и фрукты

Одесский привоз: сколько стоит картошка

Одесский Привоз: огурцы, помидоры

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 50-90 грн;
  • апельсини – 50-90 грн.

Одесский Привоз в апреле

Фрукты на одесском Привозе

На Привозе: цены на фрукты

Привоз в апреле: клубника и бананы

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 55-100 грн;
  • бринза – 200-300 грн;
  • сир – 80-180 грн.

Привоз в апреле: молочный корпус

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз: ясной корпус

Привоз, колбасы

Сало и мясо на Привозе

Одесский Привоз: цены на сало

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • короп – 80-150 грн.

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