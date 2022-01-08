Руслана Писанка: «Я считаю себя счастливым человеком»

Украинская актриса и ведущая популярного шоу «Твой день» на канале «1+1» Руслана Писанка никогда не унывает. Всегда жизнерадостная, она дарит прекрасное настроение всем вокруг.

О семье

Вы росли в семье кинооператора Игоря Писанки. Каково быть дочерью киношника?

– Мой папа был кинохроникером, поэтому площадкой была любая точка мира, где он мог поставить камеру и снимать, запечатлевать реальную жизнь. Папа снимал и в Якутии, и в Африке, и около ледников, и Чернобыль ездил снимать после взрыва. На папиных площадках не была, а просто бывала на киностудии и впитывала дух кинематографа с детства. А каково быть дочерью киношника, особенно кинохроникера, – это видеть папу примерно два месяца в году. Потому, что он был всегда в командировках.

О танцах, здоровье и досуге

В 2006 году вы участвовали в проекте «Танцы со звездами». Танцы в вашей жизни остались?

– Танцы остались как приятное воспоминание, прекрасное испытание. И сейчас танцы присутствуют в моей жизни – танцую в спектаклях. А так, чтобы выходить на паркет и танцевать… Пожалуй, оставим это в прошлом.

Как вы относитесь к активному досугу? В чем залог крепкого здоровья?

– К активному досугу отношусь хорошо, потому что сама им не занимаюсь. Мой досуг в последнее время проходит не очень активно. Чаще всего я просто сплю. Если сильно устала, сон для меня – лучшее лекарство для восстановления организма. Кстати, и залог здоровья. Активный досуг у меня начинается в основном тогда, когда мы с мужем едем куда-нибудь отдыхать. Мы много гуляем, смотрим достопримечательности, что-то дегустируем, получаем впечатления.

Как считаете, у вас есть вредные привычки?

– Вредных нет. Все свои привычки я считаю полезными. Как говорил мой педагог по режиссуре: привычка – вторая натура. С точки зрения одних людей – это вредные привычки, а с точки зрения других – полезные.

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Немного о счастье

Как вы думаете, в чем секрет счастья?

– Секрет счастья заключается в том, чтобы научиться это счастье видеть. И не ждать. Мы сами свое счастье омрачаем, перестаем замечать. Изначально ведь человек рождается счастливым. Быть счастливым – это мыслить позитивно. Всегда есть повод для радости. Послушать пение птиц, подышать воздухом, увидеть любимого человека. Радоваться тому, что твоя семья жива, здорова. Вот счастье! Просто нужно ловить момент.

Расскажите немного о своей супружеской жизни.

– Супружеская жизнь – это тоже своего рода работа. Ты не должен полностью расслабляться, а должен всегда держать себя в тонусе. Я сейчас говорю это и о мужчине, и о женщине: когда люди не ленятся что-то друг для друга сделать, для своего семейного счастья. Вот как только появляется лень, тогда плохо. Тогда начинают разрушаться отношения. А что касается каких-то разногласий, это абсолютно нормальная история. Потому что мы – люди из разных миров – сошлись, соединились в один другой мир, в котором, конечно же, есть разногласия.

О погоде, кино и театре

Вы когда-то вели прогноз погоды, а сейчас ведете шоу «Твой день» на «1+1». Что вам больше нравится – сниматься в кино, работать в театре или на телевидении?

– Если сейчас сравнить программу «Погода», которую я когда-то вела, и программу «Твой день», – это вообще два разных мира. Это абсолютно разные технологии, разная нагрузка, разная степень ответственности. А что касается разницы между театром, кино и телевидением, она просто бешеная. Это абсолютно по-разному организованные пространства. И сказать, что мне больше нравится, я не могу. Это как борщ, мороженое и огурец. Я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня есть возможность нырять из одного мира в другой.

Не рассматривали ли вы себя в роли коварной дамы, а возможно, главной героини в триллере?

– Я, конечно, себя рассматривала в разных ролях. Но есть такое понятие, как фактура. И вот моя фактура немножечко из другой области. Хотя по внутреннему устройству я могла бы сыграть какую-то роль и в мистическом фильме, и в триллере, и в фильме ужасов. Сейчас я снимаюсь в одном фильме, но пока не могу сказать, о чем он и какая у меня роль – у актеров не принято раньше времени об этом распространяться. Мы в этом плане суеверные. Скажу лишь, что зрители там увидят меня совсем в другом амплуа.

О себе и одесситах

Что бы вы пожелали нашим читателям?

– Во-первых, хочу пожелать оставаться верными себе. Не пытаться подстроиться под этот мир, но тем не менее оставаться современным человеком. Потому что мир меняется стремительно. Сегодня пандемия, завтра еще что-нибудь случится, послезавтра еще что-то. Нам всем нужно становиться более пластичными, гибкими, быстро перестраиваться. Ну и, конечно же, желаю одесситам, чтобы я почаще бывала в Одессе. Зовите – приеду. Я сама жду какого-то момента, когда смогу приехать в Одессу. Обожаю этот город, обожаю одесситов за их фирменный юмор. Это даже не юмор, это стиль жизни, это ход их мыслей!

Назовите пять фактов о себе не задумываясь.

– Первый – я вредная. Второй – полезная. Третий факт – трудоголик. Четвертый факт – художник. И пятый факт – хочу на море. Пожалуй, это все.

Вопросы подготовила Анастасия Епурь

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