Новости Одессы и Одесской области

Чем опасно самолечение?

Чем опасно самолечение?

Фраза о том, что самолечение может быть вредным для нашего здоровья, знакома точно каждому. Медицинские работники постоянно подчеркивают, что любой препарат, даже тот, что кажется безопасным, нельзя бесконтрольно применять в произвольных дозах, особенно пациентами с сопутствующими заболеваниями и длительное время.

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Возможные последствия самолечения

Прием лекарств без консультации с медицинским работником может иметь несколько негативных последствий:

  • Неправильная диагностика, ведь без профессиональной медицинской оценки сложно определить причину симптомов. Это может привести к ошибочному выбору лечения и, как следствие, — обострению состояния или проявлению побочных эффектов лекарств.
  • Нежелательное взаимодействие с другими препаратам, которые больной уже принимает.
  • Потеря времени, которое может быть критическим для диагностики и лечения определенного заболевания.

Самолечение особенно опасно в случаях серьезных или хронических болезней. При острой боли и стремительном ухудшении состояния необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, не тратя время на подбор лекарств, которые, возможно, и не помогут чувствовать себя лучше.

Отдельно об антибиотиках

Важно упомянуть о недопустимости самостоятельного назначения антибиотиков себе или одному из членов семьи, особенно детям. Стоит помнить, что применять их без клинически подтвержденных оснований не только не эффективно, но и опасно. В таком случае процесс выздоровления может значительно затянуться, организмом будет выработана резистентность к антибиотику, что, возможно, повлечет значительные проблемы со здоровьем и в будущем.

Поэтому при любых симптомах болезни, значительных или длящихся долго и не ослабляющихся (примерно 3 дня), стоит обратиться за консультацией к врачу. Это необходимо сделать перед началом любой терапии или приема новых препаратов.

Перед применением лекарственного средства или медицинского изделия обязательно ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.

Самолікування може бути шкідливим

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