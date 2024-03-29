Чем опасно самолечение?

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Возможные последствия самолечения

Прием лекарств без консультации с медицинским работником может иметь несколько негативных последствий:

Неправильная диагностика, ведь без профессиональной медицинской оценки сложно определить причину симптомов. Это может привести к ошибочному выбору лечения и, как следствие, — обострению состояния или проявлению побочных эффектов лекарств.

Нежелательное взаимодействие с другими препаратам, которые больной уже принимает.

Потеря времени, которое может быть критическим для диагностики и лечения определенного заболевания.

Самолечение особенно опасно в случаях серьезных или хронических болезней. При острой боли и стремительном ухудшении состояния необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, не тратя время на подбор лекарств, которые, возможно, и не помогут чувствовать себя лучше.

Отдельно об антибиотиках

Важно упомянуть о недопустимости самостоятельного назначения антибиотиков себе или одному из членов семьи, особенно детям. Стоит помнить, что применять их без клинически подтвержденных оснований не только не эффективно, но и опасно. В таком случае процесс выздоровления может значительно затянуться, организмом будет выработана резистентность к антибиотику, что, возможно, повлечет значительные проблемы со здоровьем и в будущем.

Поэтому при любых симптомах болезни, значительных или длящихся долго и не ослабляющихся (примерно 3 дня), стоит обратиться за консультацией к врачу. Это необходимо сделать перед началом любой терапии или приема новых препаратов.

Перед применением лекарственного средства или медицинского изделия обязательно ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.

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