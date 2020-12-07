Даже самый спокойный человек, оказавшись в толпе и поддавшись ее настроению, способен превратиться в агрессивную и неуправляемую личность. У него снижается способность к критическому мышлению, он действует словно под гипнозом, совершая поступки, на которые в обычное время не был способен. Это психологическое явление носит название «эффект толпы».

«Эффект толпы» подобен гипнотическому воздействию

«Эффект толпы» был известен давно – шаман умело погружал своих соплеменников в экстаз во время ритуальных танцев или обрядов, то же самое происходило и во время боев гладиаторов. Само понятие «толпа» как термин социальной психологии появилось в начале XX века, когда под толпой понимали плохо организованные выступления пролетариата. Сейчас примером толпы может послужить любое большое скопление людей – во время транспортных происшествий или акций протеста, митингов или стихийных бедствий.

Чтобы оказаться в толпе, вовсе не обязательно выходить из дома. Достаточно сесть перед экраном телевизора и посмотреть какое-то политическое шоу: мнение политического лидера, эмоционально поддержанное в зале, способно вызвать шквал обсуждений, которые при умелом управлении могут даже перетечь в массовую истерию.

Заставить одного человека сделать что-то намного труднее, чем проделать все то же самое с группой людей. Здесь действуют эффект усиления эмоций и цепная реакция. Чем больше толпа, тем яростнее эмоции. Среди большого количества людей сильно ощущаются нарушение личного пространства, психологическое напряжение, повышается внушаемость. Фрейд даже сравнивал большие сборища людей с человеком, находящимся под гипнозом. Самое страшное, что людям, которые оказались в толпе, мгновенно передается ее настроение, и они могут совершать поступки, идущие вразрез с их жизненными принципами и желаниями.

Как избежать агрессивного влияния толпы?

Противостоять «эффекту толпы» очень трудно, а подчас даже невозможно. Любой человек рискует поддаться тем идеям и побуждениям, к которым склонна толпа, и иногда это даже становится опасным. Единственное, что можно сделать в ситуации, когда назревает общественное волнение, – это держаться подальше от скоплений людей и наблюдать за происходящим со стороны. В этих условиях сохранять спокойствие и здравомыслие непросто, поэтому нужно установить для себя некоторые правила, которые помогут в подобной ситуации.

Постарайтесь строго придерживаться собственных принципов и убеждений по ключевым жизненным вопросам. Тогда вас будет труднее увлечь сомнительными идеями, даже если на первый взгляд они кажутся очень привлекательными и справедливыми. Кроме того, любые попытки посторонних людей спровоцировать вас на неадекватное поведение или манипулировать вами закончатся безрезультатно.

Научитесь контролировать свои эмоции и не позволяйте себе поддаваться неуправляемым чувствам. К примеру, не стоит доказывать свою правоту по политическим или экономическим поводам посторонним людям. Свою волю вы можете выразить другим способом – во время голосования, опроса или иных подобных акций. Это принесет больше пользы, чем агрессивный уличный спор.

Сдерживайте себя, даже когда вас задевают за живое, и не раздувайте конфликты на ровном месте. Ведь таким образом человека очень легко спровоцировать на агрессивные поступки. Но если вы об этом знаете, то наверняка сможете обуздать свои эмоции. Лучше попытайтесь взглянуть на ситуацию трезво, это позволит вам найти правильную линию поведения.

Всегда доверяйте себе и своей позиции, придерживайтесь ее до конца и не позволяйте чужим аргументам влиять на ваш выбор. Психологи говорят, что если вы оказались в толпе и не поддались ее влиянию, значит, вы наполовину победили.

«Эффект толпы» спровоцировал радиоспектакль «Война миров»

На поведение человека особенно сильно влияет паника. Один из самых известных примеров массовой паники был зафиксирован в США в 1938 году. Радиоспектакль «Война миров» по книге Герберта Уэллса собрал у радиоприемников более шести миллионов слушателей. Многие из них восприняли спектакль о вторжении марсиан как новостной репортаж, началась массовая паника, кое-кто даже утверждал, что лично видел гуманоидов. Жители баррикадировали дома, а у полицейских участков собирались толпы вооруженных людей для защиты от пришельцев. Журналистам стоило больших трудов успокоить население, после чего посыпались массовые судебные иски против радиостанции.

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