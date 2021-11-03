Что такое химтрейлы и почему люди в них верят?

Теорий заговора придумано много. В сентябре жители Одесской области жаловались, что с самолетов разбрасывают непонятное вещество, чтобы заразить людей коронавирусом. На самом деле это была съедобная вакцина: волков, шакалов и лис прививали от бешенства. Однако, не все в это поверили.

Прошло пару месяцев. Депутат одесского облсовета призвал людей фотографировать выбросы с самолетов, после которых ощущается странный запах химии. Люди из сел звонят ему и говорят, что видели это собственными глазами. В комментариях на фейсбуке пользователи подсказали народному избраннику, что эти выбросы называются химтрейлами и что это теория заговора.

Давайте разберемся, что такое химтрейлы и почему они не дают людям покоя.

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Что такое химтрейлы?

Слово chemtrails (химтрейлы) можно перевести с английского как химический след или химиотрассы. Некоторые люди уверены, что белые полосы в небе, которые остаются после самолета, это не результат сгорания топлива в двигателе, а замаскированные опасные химикаты, вирусы и канцерогены. Сторонники этой теории полагают, что химические вещества сбрасывают на землю специально. Некоторые даже считают это формой бактериологического оружия.

Особенно популярной теория химтрейлов стала во время эпидемии коронавируса. В основном, COVID-19 передается воздушно-капельным путем, поэтому многие люди поверили в слухи, что его можно распылить с неба и заразить максимальное количество людей.

Откуда вообще взялась теория про химтрейлы?

Сложно сказать. Авторы украинского проекта Вокс Чек, занимающиеся проверкой фейков и сомнительных теорий, нашли упоминания о химтрейлах примерно с середины 90-х годов прошлого века. Воздушные силы США опубликовали в 1996 году отчет о возможности изменения погоды вручную с помощью химии. Если распылять на облака специальные вещества, то осадки в теории можно контролировать. Напуганные американцы стали требовать у властей прекратить эксперименты и ничего на них не распылять.

После этого на интернет-форумах начали обсуждать различные теории, связанные с распылением химических веществ. Затем про химтрейлы рассказал популярный радиоведущий Арт Белл в своей передаче, посвященной паранормальным явлениям. И постепенно это явление вошло в массовое сознание американцев. Термин химтрейлы даже упомянули в докладе Конгресса США, как одно из экзотических видов вооружения, наряду с плазменным и ультразвуковым.

Что говорят ученые и специалисты по поводу химтрейлов?

Научных доказательств существования химтрейлов не существует. Во время исследования Института Карнеги и Калифорнийского университета в Ирвайне 98,7% опрошенных ученых (76 из 77) не обнаружили никаких подтверждений, что существуют какие-либо программы атмосферного опрыскивания.

Следы от самолета безвредны. Они образуется на большой высоте, когда двигатель выбрасывает в воздух отработанные газы. Эти выбросы очень горячие, а температура за бортом наоборот, очень холодная — на выходе получается пар. Такой выброс называют конденсационным следом (contrail).

Кроме того, исследователи из Гарвардского университета заявили, что никогда не встречали подтверждения теории химтрейлов. Но даже если представить, что это возможно, то для производства, погрузки и распыления потребуются тысячи или десятки тысяч людей. Удержать такую программу в тайне было бы крайне трудно.

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Фото: telegraph.co.uk