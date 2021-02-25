В последнее время движение противников прививок набирает обороты, несмотря на одновременный рост заболеваний, о которых многие страны, казалось бы, забыли давным-давно. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения включила это движение в список глобальных угроз против здоровья населения планеты. Впрочем, это явление – вовсе не примета нашего времени. Оно появилось еще в 1790-е годы, после того, как была сделана первая прививка против оспы.

Первые «прививки» втирали в кожу

Как ни странно это прозвучит, многие болезни распространились по миру благодаря техническому прогрессу. Например, древние греки и римляне не имели ни малейшего понятия об оспе, а европейцы — о желтой лихорадке. И только с появлением транспортного сообщения болезни стали распространяться по миру.

Оспа терзала человечество на протяжении многих сотен лет, и действенных лекарств против нее не было. Однако, несмотря на страх, люди все же пытались обезопасить себя. В самом начале XVIII века жена английского посла привезла из Турции рецепт импровизированной прививки от оспы: жидкость из оспенных пузырьков больного человека втирали в предплечье здорового. Он заболевал, но переносил болезнь в легкой форме и быстро выздоравливал. После этого ему не была страшна никакая форма оспы. Несмотря на то, что подобные «прививки» делали себе даже коронованные особы, эта форма защиты вызывала у большинства людей ужас.

В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер обратил внимание, что люди, которые заражались коровьей оспой, заболевали, но никогда не умирали. Тогда он стал экспериментировать, и ввел дозу коровьей оспы своему 11-месячному сыну. Через некоторое время он заразил мальчика настоящей оспой, однако ребенок никаких признаков заболевания не проявил. Тогда Дженнер стал делать подобные прививки всем желающим. И тут началось…

«Яд гадюки и кровь летучих мышей»

Врача обвиняли во всех смертных грехах, и особенно свирепствовали религиозно настроенные жители городка. Они утверждали, что прививки сделают людей похожими на коров, а главным аргументом, разумеется, был такой: прививки противоречат божьей воле. Однако, к огорчению активистов-антипрививочников, люди в коров почему-то не превращались. А даже наоборот, перестали болеть оспой, и не только коровьей, но даже и «человеческой».

В 1853 году прививки против оспы стали обязательными, но противников прививок это не остановило. Некий Джон Гиббс даже основал Лигу борцов с обязательными прививками, в которую входило более 10 тысяч человек. Они утверждали: «статистически доказано, что смертей после вакцинации гораздо больше, чем от самой оспы даже в самые худшие времена». Удивительно знакомое утверждение, правда?

Активисты лиги приводили самые дикие доводы, рассказывая, что в состав вакцины входят «яд гадюки, кровь, внутренности и экскременты летучих мышей, жаб и слепых щенят». И все, кто позволит ввести своему ребенку эту вакцину, увидят, как она превратит его в «безмозглую золотушную обезьяну, ужасного урода с гниющей кожей, нездоровую пародию на человека». Ну а для подтверждения своих слов перерисовывали самые жуткие картинки из сборников готических рассказов, выдавая их за изображения привитых детей.

Противники вакцинации из английского города Лестер устроили настоящую демонстрацию, больше похожую на похоронную процессию. По улицам города прошли несколько десятков тысяч человек, некоторые из них несли маленькие гробы, которые должны были символизировать повальную детскую смертность от прививок. Ну а для тех, кто не проникся идеей, были использованы художественно выполненные лозунги, что-то вроде «Не забудем жертв обязательной вакцинации».

Отказ от вакцинации – свобода выбора или невежество?

Планы у английских противников вакцин были грандиозные. Они решили заделаться миссионерами и нести «правду о прививках» другим странам. Активист-антипрививочник некий Уильям Тебб даже пересек океан, чтобы «просветить» в этом отношении темных американцев. Там, в свою очередь, всколыхнулись многие так называемые борцы за гражданские права — они стали утверждать, что закон об обязательной вакцинации лишает людей свободы выбора. Нужно сказать, что определенный успех движение противников прививок все же имело: закон о вакцинации был отменен, и количество заболеваний оспой вновь стало расти.

С началом XX века противостояние антипрививочников и медиков вышло на новый уровень. В 1905 году это дело даже рассматривалось в британском верховном суде. Результатом стало постановление, что каждый штат может сам решать обязательность вакцинации и принимать законы для защиты общественного здоровья.

Но все это происходило более ста лет назад, а сегодня споры о том, стоит ли делать прививки, кажутся не только глупыми, но и опасными. Доводы относительно опасности вакцин, которые выдвигают их противники, конечно, гораздо изощреннее, чем двести лет назад, однако биологическая подоплека у них такая же. Любому здравомыслящему человеку ясно: польза прививок очевидна и делать их нужно. Другое дело, что медики и фармацевты должны более ответственно относиться к своей работе. Однако разговор об этом – особая тема.

В контексте вышесказанного рождается вопрос: интересно, а те из поборников гражданских прав, что умерли от оспы или полиомиелита, в последние минуты своей жизни думали так же? Или все же пожалели о том, что бесценную свою жизнь поставили в зависимость от сомнительных и глупых условностей, которые никакого отношения к свободе выбора не имеют? Рискну навлечь на себя гнев гуманистов и скажу, что у человека всегда есть свобода выбора – жить или умереть. Но если при этом он обрекает на болезни или забирает с собой в небытие хотя бы десяток других людей, «свобода выбора» носит уже совершенно иное название.

Чем мотивируют отказ от прививок?

Удивительно, но антивакцинаторские идеи наиболее широко распространены в развитых странах. Их поборники в защиту своих взглядов чаще всего выдвигают следующие аргументы. Теория заговора фармацевтов, для которых производство вакцин является чрезвычайно доходным бизнесом. Отсутствие необходимости прививаться в настоящее время, так как от всех болезней существуют эффективные средства лечения. Отрицательные последствия вакцинации, так как у многих проявляются нежелательные эффекты. А также апелляция к правам личности и религиозные мотивы.

Использованы материалы с сайта mel.fm

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