В Одессе замечен люк на сигнализации – фотофакт

Анекдот дня: что Изе расскажет мама Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день! ПОДРОБНЕЕ

Арбузный праздник и уличный диван: семь мгновений одесской недели Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 29 июля по 4 августа? ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как правильно приготовить икру из синеньких Всем привет и бодрого начала новой недели! Надеемся, выходные вы провели неплохо и к трудовым свершениям готовы. Ну а если с хорошим настроем у кого-то с утра не задалось, вам обязательно (как, впрочем, и всем остальным) необходимо зарядиться порцией доброго одесского юмора. А сегодня это будет более чем короткий анекдот. ПОДРОБНЕЕ