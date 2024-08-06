В Одессе замечен люк на сигнализации – фотофакт

На первый взгляд, это обычный коммуникационный люк, каковых по Одессе сотни, если не тысячи… Но это только на первый взгляд: ведь если присмотреться, на нем можно заметить забавную надпись – такую себе очередную «одесскую штучку».
Необычный люк заметила корреспондент «Одесской жизни» на 1-й станции Люстдорфской дороги.
Вот о чем гласит надпись на этом люке:
«Люк на сигнализации Укртелеком
Перед вскрытием звонить 063-16-333-16 (а номер точно настоящий? – ред.)
Меди – нет!
Только оптика транзит».
По всей видимости, кого-то сильно допекли воришки металлических крышек люков. Настолько, что пришлось даже предупреждение делать. Чисто по-одесски. Вполне себе доходчиво, верно?