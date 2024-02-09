Що розповів путін про Одесу та Україну в інтерв’ю американському журналісту

Одразу скажемо, що і цього разу путін не оминув увагою одеську землю. Згадав Катерину ІІ, за якої російська імперія “отримала” Причорномор’я. Посоромився сказати як є, що “споконвічно російські землі” були приєднані під час загарбницької війни.

Хоча, насправді, російський диктатор не сказав нічого нового ні для власних кріпаків, ні для українців. Його заяви цього разу відрізняються від попередніх не тим, що він говорив, а тим, для кого. Вперше за довгий час путіну вдалося прорватися зі своїми промовами до міжнародної аудиторії, зокрема американської.

Розповів він теж, про що завжди просторікував перед своїм “глибинним народом”: “української нації і народу не існує”, їх вигадали поляки/ленін/сталін/німецький генштаб. Багато згадував про підступний Захід і що його обдурили цілих п’ять разів (етапи розширення НАТО на схід).

Журналіст наполегливо вимагав від російського диктатора відповідей на 2 запитання, які вважав головними: чому той напав на Україну і чи справді путін упевнений, що країни Заходу хочуть напасти на росію. Карлсон ставив їх кілька разів, але щоразу замість відповіді отримував розлогі псевдоісторичні розмірковування. На зразок того, як росія “отримала” своє споконвічне Причорномор’я. А так, путін хоч зараз готовий до мирних переговорів. Про те, що вся лівобережна Україна разом із Києвом і Причорномор’я разом з Одесою – це територія росії.

У виданні The Washington Post, коментуючи інтерв’ю, помітили, що “путін ледь дозволив Карлсону вставити слово”. Сам журналіст визнав, що інтерв’ю з диктатором, який 24 роки ухиляється від “незручних” запитань, пов’язане з певними труднощами.

“Я не зовсім упевнений у тому, що думаю про це інтерв’ю… путін – не та людина, яка дає багато інтерв’ю. Він не вміє пояснювати… Він явно проводить багато часу у світі, де йому нічого і нікому не потрібно пояснювати”, – заявив Карлсон.

І на завершення диктатор добив журналіста тим, що вручив йому папку з паперами. Показувати їх не став, але заявив, що там копії листів Богдана Хмельницького до російського царя, де той слізно просить зробити Україну частиною росії.

Раніше рашистський вождь назвав війну трагедією, схожою на громадянську війну. А Одесу взагалі записав до російських міст.