Что происходит с аккаунтом в соцсетях после смерти человека?

Могут ли родственники и близкие получить доступ к переписке человека, если он умер? Можно ли передать свой аккаунт по наследству? Как удалить профиль умершего человека?

Давайте разберемся, что происходит с «цифровым» наследством человека после смерти.

Существует ли виртуальное кладбище для аккаунтов?

Хотя интернет очень похож на реальную жизнь, но официальных кладбищ в соцсетях пока нет. После смерти человека, его профиль остается среди живых. Аккаунт не перемещают в специальное место или на какой-то особенный сайт. В зависимости от правил каждой конкретной социальной сети, родственники и близкие умершего могут попросить удалить профиль, увековечить или сохранить с урезанным функционалом.

Чтобы удалить аккаунт умершего, большинство социальных сетей просят предоставить доказательства смерти и полномочий. Для этого нужно обратиться в службу поддержки. Например, Facebook может это сделать, если получит копию официального свидетельства о смерти. Если такого документа нет, то можно отправить некролог или другое упоминание о смерти. В этом случае нужно будет подтвердить свои полномочия одним из следующих документов:

доверенность

свидетельство о рождении

завещание или распоряжения покойного

документ о наследстве

Некоторые соцсети, такие как Instagram и Facebook, позволяют установить памятный статус после смерти. Рядом с именем человека появится надпись «Светлая память». Такие аккаунты не показываются в разделе Интересное, их нельзя найти через Поиск, а также отключаются упоминания о дне рождения. Памятный статус устанавливают по просьбе родственников или близких умершего.

Можно завещать свой аккаунт после смерти?

В большинстве случаев это невозможно. Аккаунт не принадлежит человеку, он им просто пользуется. Управлять страничкой умершего, скорее всего, не получится — правила соцсетей запрещают передавать ее другому пользователю.

В Facebook можно определить человека, который будет отвечать за аккаунт после смерти пользователя. Эта должность называется Хранитель, назначить на нее можно при жизни в Настройках профиля. Хранитель сможет принимать запросы на добавление в друзья от имени умершего, прикреплять памятную публикацию в профиле, а также изменять фото.

Платформы YouTube и Google в случае смерти пользователя дают доступ к деньгам со счета аккаунта. Для этого необходимо предоставить документы о наследстве. Фотографии и тексты умершего человека тоже могут перейти наследникам. Соцсети предоставляют архив с этими данными, после проверки документов.

Родственники могут получить доступ к переписке умершего?

Соцсети и почтовые сервисы, как правило, не дают наследникам доступ к переписке. Это может нарушать права третьих лиц — людей, с которыми переписывался умерший.

Но есть прецедент, когда родители погибшей в метро девочки через суд получили доступ к ее аккаунту. Они хотели разобраться в обстоятельствах смерти — сознательно она бросилась под поезд или это был несчастный случай. В результате долгих судебных разбирательств, родителям разрешили доступ на правах наследников. Юристы говорят, что со временем «цифровой» архив человека могут приравнять к обычной бумажной переписке, и доступ к аккаунту будет переходить по наследству.

Могут ли социальные сети использовать фото или тексты умершего человека?

В принципе, это возможно. По словам специалистов, такие сайты как Instagram оставляют за собой право использовать фотографии для рекламы и продвижения своих услуг. С технической стороны, это может происходить и после смерти человека.

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Фото: Freepik