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Что можно съесть, чтобы согреться в холодную погоду?

Что можно съесть, чтобы согреться в холодную погоду?

Не можете согреться даже в теплой одежде? Возможно, вашему организму просто не хватает питательных веществ. Почувствовать себя теплее помогут продукты, дающие заряд энергии.

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Давайте разберемся, какие продукты помогут быстрее разогнать кровь по телу.

Что происходит с организмом при низких температурах?

Когда температура за окном падает, организм ищет различные способы, чтобы согреться. Жировые запасы в нашем теле используются как топливо. Есть исследование, в котором говорится, что под влиянием низких температур у взрослых людей активируется процесс обмена веществ. В такие моменты жир не откладывается, а постоянно «сжигается» для выделения тепла. Всеми этими процессами руководит мозг.

Энергию, которая расходуется на обогрев тела, нужно периодически пополнять. Если рацион человека бедный, а продукты не содержат питательных веществ, то можно легко замерзнуть.

Что происходит с организмом при низких температурах?

Какая еда и напитки помогут быстрее согреться?

Диетологи рекомендуют подготовить организм к холодам. Организму нужно много энергии, чтобы поддерживать теплообмен. Эту энергию организм получает из белков, жиров, углеводов и витаминов.

  • Бананы. Этот тропический фрукт повышают уровень сахара в крови, обеспечивая организм энергией. Витамины группы B, магний и фолиевая кислота, которые содержатся в бананах, поддерживают здоровье щитовидной железы и надпочечников, что помогает регулировать температуру тела в холодную погоду
  • Чеснок. Он давно известен своими согревающими свойствами. Исследования показывают, что чеснок усиливает термогенез — процесс производства тепла в организме. Его используют для борьбы с инфекциями, а ежедневное употребление помогает справиться с простудными заболеваниями. По мнению ученых, экстракт выдержанного чеснока укрепляет иммунитет
  • Имбирь. Помогает увеличить кровоток, что приводит к согревающему эффекту. Исследователи обнаружили, что буквально через 10 минут после употребления чая с экстрактом имбиря, температура тела повышается. Имбирный чай сохраняет тепло в организме дольше, чем другие напитки. Чай с имбирем успокаивает боли в животе и обладает противомикробными свойствами
  • Мясо. Еда богатая белками помогает согреться. В мясе много железа и других минеральных веществ. У людей с низким содержанием железа в организме, как правило, мерзнут ладони и ступни
  • Черная фасоль. Если вы не едите мясо, то согреться можно с помощью растительного белка. Черная фасоль богата питательными веществами, которые разгоняют кровь по телу
  • Мед. Укрепляет иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами. Способствует лучшему пищеварению, может дать ощущение тепла в теле

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Что едят люди в условиях экстремальных холодов?

Исследования показывают, что для поддержания дополнительных затрат энергии в условиях арктического холода, требуется около 4500 Ккал на человека в день. Правда, речь идет не об обычных людях, а об американских солдатах. Ученые хотели выяснить, какой рацион будет оптимальным для военных в холодных широтах.

Американские военные в Арктике.

Американские военные в Арктике. Источник: arctictoday.com

В своем отчете, исследователи подчеркнули, что дополнительный прием витаминов и минералов, сверх рекомендуемого уровня, который есть в армейском пайке, не влияет на способность лучше переносить холод. Убедительных доказательств этому нет. Ученые считают, что можно ограничить потребление белков и соли, особенно когда запасы воды ограничены. Минимум воды в арктических широтах — 3 литра в день на человека.

На противоположном полюсе, в Антарктиде, участники экспедиций и местные жители любят есть шоколад, чтобы согреться. Съесть один или два батончика во время прогулки — это обычное явление для тех широт. Шоколад богат калориями и, по словам людей, которые живут в Антарктиде — он бодрит и никогда не тает в кармане комбинезона.

Еще один популярный продукт в Антарктиде — твердое печенье Sledging Biscuits (можно перевести как Печенье для катания на санках). Оно простое и калорийное, содержит всего 5 ингредиентов — муку, соду, соль, масло и воду. Это печенье берут с собой, когда ездят на собачьих упряжках. Исследователи Южного полюса и ученые едят его в длительных полевых экспедициях.

Печенья для катания на санках в Антарктиде

Печенья для катания на санках в Антарктиде. Источник: Cool Antarctica

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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